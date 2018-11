Se levantó el paro de choferes y el servicio de colectivos comenzaría a normalizarse

Los choferes autoconvocados decidieron levantar la medida de fuerza este martes, tras seis días sin colectivos en la ciudad. Se espera que en las próximas horas se normalice el servicio.

El intendente Eduardo Tassano afirmó en su cuenta de Twitter que "quiero anunciarles que se levantó el paro de trabajadores de Ersa. El servicio se reanuda desde ahora, y a partir de mañana tendremos el 100% del sistema garantizado".

Después de seis días, el vocero de los autoconvocados confimó que la medida de fuerza fue levantada por lo que "el 100% de los colectivos ya están funcionando".

En este sentido, Zacarías remarcó que no debió haberse permitido que esta situación llegara a tanto y podría haberse resuelto mucho antes.

"Gracias a Dios pudimos percibir lo que nos debían y ahora todos estamos trabajando", explicó Zacarías en LT7. "La empresa con nosotros no tuvo nigún tipo de comunicación y después nos enteramos de que Harfuch dijo que iba a abonar al 100% del personal", lo cual incluye a un grupo que no está bancarizado y cobra por ventanilla. "Dimos cumplimiento a nuestra palabra: cobramos y salimos a trabajar".

Sin embargo esta situación no resuelve el hecho de que los choferes no reconocen a Rubén Suárez como su representante gremial. "Lo culpamos por la mala conducción. Yo soy uno de los que no quiero que me represente", dijo el colectivero. "Esto es una lucha, vamos a pedir la intervención del sindicato", destacó.