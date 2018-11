Por Leticia Oraisón de Turpín

Orientadora familiar

Cuando yo me muera! Decía un señor… y sobre la última palabra, interrumpiéndole, alguien dijo: ¡No digas eso, no pienses en ello, de eso no se habla!

Cuántas, cuántas veces oímos diálogos semejantes o simplemente declarar a personas amigas y queridas, decir - ¡yo de eso no quiero hablar!

¿Por qué? ¿por qué no queremos hablar de algo tan natural y cierto como la muerte? Tal vez porque no queremos imaginar la falta de un ser querido, o porque nosotros mismos nos engañamos con la posibilidad de una vida terrena sin fin, o porque no queremos pensar que somos finitos y que tenemos un término.

Creo, humildemente, que si fuéramos todos un poco más conscientes de nuestra temporalidad y de nuestro futuro encuentro con la muerte, seríamos mejores personas y nos brindaríamos más al prójimo, sobre todo al más necesitado.

Sería como ver con lupa, o sea agrandado, que lo único valedero en esta vida, es trabajar por la inmortalidad y esta solo puede darse al alma. El cuerpo es finito, ¡el alma no!

Y si fuimos creados por Dios para ser inmortales, fue para lograr que nuestra alma lo sea y pueda volver intacta a su Creador, en un encuentro feliz y eterno.

Porque todos sabemos (de cualquier religión que seamos) que se preserva el alma buena, generosa, altruista, aquella que no practica la maldad, la injusticia ni el egoísmo.

Sirve para esto recordar lo que escribió en un poema Ricardo Palma: “La vida no es la vida que vivimos la vida es el honor, es el recuerdo, por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo, muertos”.

No seremos perfectos, pero seguro que caminaremos más rápido o más despacio, pero caminaremos hacia la perfección de la inmortalidad, respondiendo con obras al mandato Divino de mejorarnos permanentemente en el servicio al prójimo. Porque claramente de este mundo solo nos llevaremos lo que hayamos donado, regalado, ofrecido y entregado generosamente.

Un alma noble lucha por mejorarse y se da cuenta de sus errores y trata de corregirlos y luchará permanentemente por conseguirlo, aunque sea a medias, aunque los demás lo noten poco, no importa, la lucha se libra en la interioridad.

A veces, no responderemos como esperan los demás, pero si estamos en el propósito, algo vamos a acercarnos a las expectativas puestas en nosotros.

Seguramente deberán perdonarnos muchas veces a nosotros “como nosotros perdonamos a los que nos ofenden” y tendrán que tenernos paciencia, como nosotros ejercitamos la nuestra y también nos querrán como nosotros los queramos a ellos.

Así es la vida, doy y recibo, recibo y doy, y seguramente de acuerdo a ello, será nuestra muerte, después de esta vida tan querida y pensada siempre desde la inmortalidad, que nos llevará a un gozoso y feliz encuentro con nuestro Creador.