“No podemos permitir más de 80 puntos”, alertó el base Treise

Regatas Corrientes sufrió una nueva derrota como local en el inicio de la serie de cuartos de final del Súper 20 que lo enfrenta ante Quimsa de Santiago del Estero. Como le ocurrió frente a Atenas de Córdoba, deberá buscarse su continuidad en el torneo en condición de visitante. Luego de la caída en el José Jorge Contte, por 94 a 88, el base Jonathan Treise alertó que “estuvimos ausentes en varios factores” del juego.

El base de extenso recorrido en la Liga expresó que “estuvimos ausentes en varios factores y no es casualidad el resultado. Hay que analizar, entrenar y seguir para delante”.

Regatas deberá presentarse en el estadio Ciudad de Santiago del Estero y ganar dos juegos para ingresar al Final Four. Mañana se disputará el segundo chico de los cuartos de final y el viernes un eventual tercer capítulo.

Treise agregó que “el playoff está armado como para que uno tome el primer punto de la serie de local, pero nos viene pasando los últimos tres partidos que jugamos de la misma manera y eso es lo más preocupante de cara al futuro”.

Además, el base misionero hizo mucho hincapié en las presentaciones en casa, donde en la actual temporada aún Regatas no pudo afianzarse del todo ni sacar provecho de su condición de local y dijo que “nosotros tenemos que tener una localía fuerte”.

En cuanto al análisis del juego en sí y del equipo rival, Treise sostuvo que “Quimsa tiene un equipazo y si ellos están cómodos en el tanteador y en el juego, son muy peligrosos; por eso me parece que no estuvimos cómodos en ningún momento del partido”.

El jugador de 33 años remarcó: “Duele porque es una nueva batalla perdida y más de local con nuestra gente, que nos tendría que potenciar y verdaderamente está haciendo efecto contrario. Tenemos que analizar, trabajar y volver al ruedo, porque es importante una localía fuerte”.

Treise tiene en claro cual es el camino para seguir con chances en la eliminatoria contra Quimsa: “Hay que volver a las fuentes, no podemos permitir más de 80 puntos, pero tenemos que trabajar para que no nos lo hagan. En sentido de que cada uno tiene que ser consciente de a quien está marcando y lo que tiene que hacer, no nos pueden correr la cancha”, remarcó.

Continuando en esa misma tónica, para finalizar, expresó que “tenemos que volver a tener el control del juego, que no tuvimos en ningún momento del partido, más allá de que pasamos al frente y eso es muy importante a la hora de jugar de visitante como de local, con equipos de este tamaño”.