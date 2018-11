Colectivo local propone el desarrollo integral de la zona ribereña capitalina

Tras la aprobación de la ordenanza municipal que otorga un marco legal y administrativo para la ejecución del Plan Costero que viene siendo impulsado por la Municipalidad junto con el Gobierno de la Provincia y la Nación, se conformó un colectivo integrado por profesionales de distintas áreas, miembros de organizaciones sociales y comunitarias, vecinos y concejales que apuntan a generar una propuesta alternativa para el desarrollo integral de la zona ribereña capitalina desde El Perichón hasta el límite con Riachuelo. Los miembros de los talleres participativos “Construyendo la costanera” explicaron que apuntan a pensar acerca de la planificación de la Capital, la generación de espacios verdes y comunitarios para los ciudadanos de una manera participativa y consensuada entre diversos sectores de la sociedad local.

Desde el colectivo señalaron que las propuestas que vienen siendo trabajadas en los talleres participativos van a ser plasmados en documentos, planos y bocetos que se presentarán públicamente el próximo mes en la búsqueda de visibilizar las ideas de desarrollo integral costero que surgieron de la ciudadanía.

El dato: Se realizará hoy la presentación formal del Plan Costero de Corrientes en Buenos Aires con la participación del presidente Mauricio Macri, el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano.



“En el foro venimos trabajando sobre una nueva forma de pensar y ver la ciudad a través de una planificación urbana participativa sobre la ciudad que queremos y quiere la ciudadanía. Queremos planificar sobre el desarrollo integral de la costanera, pero por sobre todo el desarrollo de la zona ribereña que contempla a la ciudad desde El Perichón hasta el límite con Riachuelo y no sólo la costanera que ya se encuentra centralizada y sobrecargada”, explicó en diálogo con El Litoral el arquitecto y miembro de los talleres participativos de “Construyendo la costanera”, Edgar Noguera. “En el foro, la gente nos manifiesta que no quieren más centralización ni residencias en las zonas contempladas por el Plan Costero municipal debido a que ya se encuentran saturadas en materia de infraestructura y servicios y por eso invitamos a ver una planificación integral del desarrollo costero de toda la ciudad”, añadió.

En los talleres participativos se realiza un intercambio de ideas y propuestas de entre los miembros del foro, conformado por entidades profesionales, organizaciones del tercer sector, concejales y vecinos de distintos puntos, donde plantean la necesidad de generar una planificación de mejoras en los espacios públicos y el uso del suelo con destinos comunitarios. “No estamos en contra de las inversiones ni mejoras, pero el Plan Costero no brinda detalles sobre el uso del suelo y no queremos que los espacios verdes sean sólo los espacios intersticiales entre los edificios de 35 pisos que permite la ordenanza y el impacto que va a generar en la ciudad y el ambiente. Queremos que se produzcan beneficios para toda la ciudadanía y para eso tienen que surgir ideas participativas”, indició Noguera.

Desde el foro señalaron que buscarán plasmar la visión integral de desarrollo ribereño en documentos, planos y bocetos que serán presentados públicamente en diciembre. Previamente realizaron un diagnóstico inicial y luego generaron propuestas que serán plasmadas y visibilizadas para la sociedad local.