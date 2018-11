El movimiento comercial de ayer fue casi nulo por el feriado

La actividad comercial fue escasa en la jornada de ayer, dado que la mayoría de los negocios decidieron cerrar sus puertas por el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Tal como lo anunció El Litoral, varios comerciantes indicaron que los últimos feriados no obtuvieron la recaudación necesaria y, por ende, ayer decidieron cerrar sus puertas para evitar las pérdidas.

No obstante, algunos pocos negocios decidieron abrir, fue el caso de una tienda de electrodomésticos que atendió durante la mañana, así como las casas dedicadas a la gastronomía.

En un marco nacional, por otra parte, desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) señalaron que el fin de semana largo las ventas cayeron un 5,1%, pese a que hubo un movimiento turístico de un millón de personas (prácticamente lo mismo que en el mismo feriado del año pasado).

“El último fin de semana largo del año fue nutrido en cantidad de turistas, pero moderado en cuanto a gastos. Viajaron 1 millón de turistas por el país, casi lo mismo que el año pasado, y desembolsaron $2.782 millones en las economías regionales que los recibieron. Las ventas de bienes y servicios asociadas al movimiento de este sector cayeron 5,1% frente al mismo fin de semana de 2017”, precisó la Came en su último informe.