En la recta final del periodo legislativo, se espera el ingreso del Presupuesto 2019

El proyecto de Presupuesto 2019 podría ingresar esta semana a la Legislatura. Al menos es lo que esperan en ambas cámaras tras la aprobación de los números nacionales. Sin embargo, con los plazos por vencer, la iniciativa podría tratarse en periodo extraordinario, de convocar el Ejecutivo.

La iniciativa estaría finiquitada. Esta semana ingresaría el expediente, considerando que la semana pasada se aprobó el Presupuesto Nacional, el cual fijaba nuevas pautas fiscales y recursos para la provincia.

“Creo que ante la sanción del Presupuesto en el Congreso de la Nación, esta semana se estaría presentando en la Legislatura el Presupuesto de la Provincia”, expresó a El Litoral el diputado radical Héctor López.

No obstante, el legislador consideró que para aprobar este año, se necesitaría de un periodo extraordinario, cuya convocatoria es potestad del Ejecutivo provincial. Esto se debe a que vencen los plazos.

De ingresar esta semana el proyecto, recién tomaría estado parlamentario y se remitirá a comisión. Luego, se necesitaría despacho favorable, el cual demanda como mínimo una semana de análisis, y luego, el pase a prensa, antes de su tratamiento en el recinto de una de sus cámaras.

“Se tendría que tener un llamado a sesiones extraordinarias que depende del Ejecutivo, dado que el periodo ordinario termina el 30 de noviembre. La última sesión de Diputados es el 28 de noviembre”, indicó López.

Otros de los temas que quedarían en manos de la voluntad política del Ejecutivo para su tratamiento este año, son las modificaciones al Código Electoral Provincial. Estas consisten en la ley de paridad de género y voto joven.

En ese sentido, la semana pasada hubo una reunión de mujeres peronistas con el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani para avanzar en el tratamiento del proyecto. La preocupación es que la normativa no esté vigente para las elecciones 2019.

Por otra parte, el diputado López, expresó que fue un año “fructífero para la Cámara de Diputados” por el tratamiento de leyes como la creación de Corrientes Telecomunicaciones, la Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria (Sapem). El propósito es dotar a la provincia de servicios de telecomunicaciones, con la ejecución de obras de infraestructura de conexión a Internet.

López también destacó la sanción de la Ley Provincial de Educación. Un hito en Corrientes, debido que la jurisdicción no contaba con una normativa propia en la materia. “Quisiera resaltar el trabajo de los distintos bloques y los partidos políticos porque hemos podido lograr el mayor consenso posible”, indicó el legislador en diálogo con El Litoral.

Por otra parte, otra iniciativa que impulsa el Ejecutivo es la reforma del Código Procesal Penal, el cual se analiza en el Senado. Este presenta modificaciones y cuenta con aportes de juristas e integrantes del Superior Tribunal de Justicia.