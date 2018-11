Gremios docentes se reunirán para evaluar posibles medidas

Esta semana habrá un encuentro entre los gremios docentes correntinos para analizar la posibilidad de convocar a un paro, debido a la falta de respuestas del Gobierno provincial.

“En la educación venimos padeciendo la caída estrepitosa del salario, no hay convocatoria a Paritaria, hay un Estado cada vez más ausente que sólo profundiza el ajuste. Por esta razón junto a los otros gremios de la Educación y sindicatos estatales venimos analizando la convocatoria a un paro provincial para los próximos días”, adelantó el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez.

Precisó que en los próximos días habrá una reunión entre los distintos sectores sindicales docentes para buscar unificar criterios y evaluarán una medida de fuerza conjunta para fin de mes o principios de diciembre.

Vale señalar que la dirigencia de Suteco también se involucró por lo sucedido con el paro de colectivos, y presentó el pasado viernes, ante el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia notas formales, exigiendo que se dicten las normativas pertinentes para que “no se contemplen tardanzas y faltas de directivos, docentes y alumnos” durante los días jueves 15, viernes 16 y hasta tanto no haya “una solución definitiva y estable” en el conflicto laboral que viene paralizando el sistema de transporte público de la ciudad de Corrientes.

El secretario general de Suteco y secretario general adjunto de CTA, Fernando Ramírez, también se hizo presente durante la jornada del viernes en la asamblea de los choferes autoconvocados de las distintas líneas de colectivos, quienes estaban demandando el cumplimiento de convenios colectivos y pago de haberes atrasados. Ramírez les acercó “toda la solidaridad y acompañamiento de los trabajadores de la educación”.

“Cuando un trabajador no cobra su salario o cuando es víctima del ajuste del Estado, debemos ser solidarios. Este conflicto está repercutiendo en innumerables sectores. En el caso de la educación miles de estudiantes y docentes, ayer y hoy (por jueves y viernes), no pudieron llegar a las escuelas. Pero para nosotros, la única víctima es el trabajador independientemente de los sectores laborales en los que se desempeñe. Por eso, como organización sindical venimos a traerles nuestra solidaridad y apoyo”, detalló a los medios.