Presentación judicial y reunión especial de autoridades por el desalojo de varias familias

Unos 15 menores y 11 mayores permanecen a la vera de la ruta, en cercanías del lugar donde aseveran que viven hace varias décadas, en tanto, las abogadas que los representan sostienen que fueron desalojados de manera ilegal. Ayer, hubo una reunión de la que participaron las letradas, ediles y hasta los integrantes del Ejecutivo. Mientras que hoy se concretará una nueva presentación judicial por parte de las familias que consideran fueron afectadas.

Si bien ayer era feriado, ante la preocupación planteada por parte de los Leiva que, el último viernes, fueron desalojados de sus casas, el viceintendente y presidente del recinto legislativo convocó a un encuentro especial.

De esta cónclave, según manifestaron a este diario, participaron seis concejales, el intendente Hugo Benítez y las tres asesoras legales de los damnificados.

En ese contexto, precisamente las letradas expusieron el caso.

“Es para que los concejales tomen conocimiento de la situación. Y el Intendente ratificó que en el caso de que las familias quieran reubicarse en otro lugar, el Municipio tiene a su disposición un lugar”, comentaron a este diario.

No obstante, aclararon que “ellos no quieren irse de ahí, porque quieren seguir viviendo donde hace décadas construyeron sus viviendas”.

Por eso, en representación de los Leiva, las letradas María Galeano, Susana Vitale y María José Aguirrezabal presentarán hoy en el Juzgado Civil un “incidente de nulidad del procedimiento porque nosotros apelamos la orden de desalojo y sin que antes nos notificaran de si la aceptaron o rechazaron, ya procedieron a sacar a las familias del lugar. Tampoco se tuvo en cuenta que en el fuero civil está en vigencia una medida de no innovar”, argumentó Aguirrezabal en diálogo con El Litoral.

Tras lo cual, añadió que “también interpondremos una acción de amparo para que ellos puedan volver a sus casas”.

El caso

Tal como informó este diario, según lo expresado por las letradas, Nélida y Juan Ramón viven en el lugar del cual fueron desalojados hace ya más de 50 años. Y con el paso del tiempo, la familia de ambos fue creciendo, por eso en la actualidad su grupo familiar está integrado por 11 mayores y 15 menores.

Pero en el 2008, el terreno donde están viviendo presuntamente fue vendido.

Y en el 2015, “en el Juzgado Civil interpusimos un interdicto posesorio junto con una medida de no innovar a favor de los Leiva”, recordó Aguirrezabal. Tras lo cual continuó: “Horas después de aquella presentación, también el presunto nuevo propietario del terreno planteó a la Justicia que su terreno estaba usurpado y reclamaba poder recuperarlo”.

No obstante, la magistrada en el fuero civil les concedió la medida de no innovar, lo cual implica que no se puede alterar el dominio de ese terreno, o sea venderlo, registrarlo, etc. Pero “pese a que ese dictamen todavía está firme porque aún no fue resuelta la cuestión de fondo, avanzaron con un desalojo a través de un proceso que consideramos posee una serie de irregularidades”, había manifestado anteayer Aguirrezabal. Haciendo referencia en este punto al desalojo que se concretó el último viernes.