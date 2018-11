Unas ocho provincias anunciaron que pagarán el bono de fin de año

Son ocho las provincias que se plegaron a la iniciativa del Gobierno nacional de pagar un bono de fin de año. Aunque cada una anunció un monto distinto.

En Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés no afirmó que abonará un plus extraordinario, más allá de los 4.500 y 500 pesos que aporta mensualmente por el Estado. Sin embargo, en declaraciones a la prensa no descartó una mejora en este adicional, el cual finalizaría en diciembre. Posiblemente se anuncie su continuidad.

De igual modo se había pronunciado el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini al momento de asumir. El funcionario indicó que la revisión de la política salarial era uno de los ejes de gestión.

En tanto, Río Negro anunció que pagará un total de 3.500 pesos; Misiones, 4 mil pesos; La Rioja, igual monto. Formosa, abonará 5 mil pesos; La Pampa, 6 mil pesos, al igual que Tierra del Fuego.

Las provincias que otorgarán un número superior, son San Luis, con 9 mil pesos; y Santiago del Estero, con 10 mil pesos. El Gobierno nacional, en tanto, anunció que adelantará el pago de un bono de 5 mil pesos no remunerativo. Será para personal de la administración central, organismos descentralizados y empresas públicas del Estado nacional.

Por su parte, no recibirán bono de fin de año los empleados públicos de Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tucumán, Santa Fe, San Juan y Mendoza. Sin anuncio formal, Corrientes, por el momento, forma parte de este grupo.