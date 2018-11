Valdés y Tassano presentarán hoy el Plan Costero en el Centro Cultural Kirchner

El gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano, junto con el presidente Mauricio Macri encabezarán esta mañana el acto de presentación del Plan Costero en el Centro Cultural Kirchner. El acto será prácticamente el mismo que que se realizó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

El concurso, llamado Proyecto Urbano Costero, recibirá iniciativas hasta el 20 de diciembre y, luego, se iniciará una etapa de evaluación por los equipos técnicos de la Nación, la Provincia y la Municipalidad de Corrientes. Por otra parte, quienes deseen más información pueden visitar la web de la Sociedad de Arquitectos de Corrientes (soarco.org), donde se ofrecen detalles, las bases y el marco legal del concurso.

El certamen cuenta con el acompañamiento del Gobierno municipal y el provincial, además del Plan Belgrano, la Sociedad de Arquitectos de Corrientes y otras entidades vinculadas a la temática.

Nación, Provincia y Municipio siguen apostando al trabajo articulado a fin de dar los pasos necesarios para que el proyecto del Plan de Desarrollo Costero de Corrientes siga su marcha y se puedan hacer efectivos los mecanismos para que en el menor lapso, avancen con el proyecto ejecutivo, licitar las obras y luego encarar las construcciones.

La megaobra consistirá en la ampliación del puerto, extensión de la costanera y recuperación para parques y paseos, de más del 60 por ciento de los predios de Vías Navegables y el Ex Regimiento, entre otros, según informaron.

“Llegar a este punto no fue nada fácil, tuvimos que esperar muchos años para coincidir tres jurisdicciones: Nación, Provincia y municipio. Este proyecto es un engranaje muy complejo, en el que si una de las partes decía que no, el proyecto se paraba. Y hoy después de muchos años de ver todo ese potencial desaprovechado, lo estamos haciendo posible”, había expresado Valdés, cuando lo presentó en el Salón Amarillo.