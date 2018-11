Avruj: Dimos una lección al mundo con las identificaciones de tumbas en Malvinas

El secretario de Derechoa Humanos Claudio Avruj participó de la reunión "La diplomacia al servicio de objetivos humanitarios", que sesiona en la ciudad suiza, donde se encuentra la sede del CICR, en relación al proyecto humanitario que permitió la identificación -hasta el momento- de 103 soldados argentinos que combatieron en la guerra de Malvinas.

"Hemos dado el CICR, Gran Bretaña y Argentina una lección al mundo, que el derecho humanitario llena de sentimiento a la política y nos permite ofrecerle resultados positivos a la sociedad. Es un impulso para seguir trabajando y un profundo orgullo que este plan sea reconocido como un ejemplo para el mundo. De eso se trata escribir la historia", expresó Avruj en su disertación.

Allí remarcó que los trabajos se realizaron en base "a tres valores que rigen nuestro gobierno y que inspira nuestro presidente Mauricio Macri: diálogo, verdad y cercanía", y agregó que lo logrado "es un hito que será recordado por siempre".

"Articular con un país con el que tenemos una exigencia sobre nuestra soberanía requería un diálogo profundo y honesto, que incluyó a los familiares de los héroes en un marco de verdad y cercanía que nos permitió sentir el dolor de la gente cuando no hay respuestas, y saldar una deuda inadmisible", añadió.

De la jornada en Ginebra participan también la presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, María Fernanda Araujo, y el ex combatiente y titular de la Fundación No Me Olvides -impulsora de las identificaciones-, Julio Aro, además de los forenses que participaron en los trabajos en el cementerio de Darwin.

Durante el encuentro, organizado por el CICR, se analizarán los "elementos que condujeron al éxito de la negociación entre la Argentina y el Reino Unido, el valor del derecho internacional humanitario, el papel neutral e imparcial que desempeñó el CICR y los resultados del intercambio de las prácticas forenses".

Telam