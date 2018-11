El búfalo, una realidad

TEXTO Y FOTOS: ESTEBAN MONTGAILLARD

La producción de búfalos del Norte del país volvió a mostrar la permanente apuesta de los productores por una especie que viene dando muy buenos resultados productivos. El pasado fin de semana, la localidad de Caá Catí ratificó ser la Capital Provincial del Búfalo con una gran fiesta, donde hubo un buen encierre bubalino para la venta, y donde quedó demostrado el interés de cada vez más productores y empresas ganaderas por una actividad que da muy buenos réditos económicos.

Un encierre de más de 1.200 búfalos de invernada, cría y reproductores machos, fue la postal del sábado pasado en la Sociedad Rural de General Paz, hasta donde llegaron nuevamente los productores de la especie para la 3º edición de la Fiesta Provincial del Búfalo. El predio, ubicado sobre la Ruta Provincial 5, recibió no sólo a los criadores del Norte argentino, sino también de Brasil y Paraguay.

En primer término, se realizaron charlas técnicas por parte de productores de Corrientes e industriales de la carne de Córdoba, y al mediodía se inauguró oficialmente la “Casa del Búfalo”, un tinglado cerrado de más de 500 metros cuadrados construido por la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (Aacb).

Como es habitual, durante el almuerzo se pudo degustar búfalo en todas sus variedades: quesos, mozzarella, embutidos, empanadas, asado y hasta postre: yogurt de leche de búfala con frutos de estación. Un trabajo de promoción de los subproductos de la especie que desde hace un buen tiempo viene realizando la Aacb.

“Reunimos a más de 250 personas en el almuerzo y el remate, muchos criadores de la especie y muchos interesados en incorporarla”, comentó Carlos Llano, director de la Aacb y uno de los promotores de la construcción de la Casa del Búfalo, junto al presidente de la entidad, Félix Noguera.

Ambos dirigentes y criadores bufaleros recibieron un gran reconocimiento de sus pares, como así también de la Municipalidad de Caá Catí, cuyo intendente, Jorge Meza, les entregó recordatorios y presentes previo al almuerzo.

“Creo que nuevamente quedó demostrado que el búfalo funciona y está atrayendo a muchos productores y empresas ganaderas que quieren incorporar a la especie, a fuerza de los resultados que da en los campos, sobre todo en los más desfavorecidos, donde el bovino habitualmente no explota su máximo potencial de producción”, explicó Llano.

En la jornada del sábado se realizó el gran remate de la Fiesta, con un encierre de más de 1.200 cabezas, que se vendieron de manera muy ágil, sobre todo las categorías de cría. (Ver aparte)

El día domingo, como parte de un fin de semana a puro búfalo, se realizó un día de campo en la Estancia San Antonio, de la firma Caldenes SA, cercana a la localidad de Loreto. Se trata de una empresa que está volcando toda su explotación al búfalo, y donde sus responsables mostraron sus niveles productivos en esos campos: 91% de preñez en bubillas de primer servicio y 84% en hembras adultas con bubillo al pie de 240 kilos a destetar. Todo a campo, sin ninguna suplementación.

Búfalo del Mercosur

Criadores de búfalos de Brasil y Paraguay participaron de esta 3º edición de la Fiesta en Caá Catí y también de la recorrida a campo en Loreto.

“Salí encantado con el potencial que hay, sobre todo en el ambiente natural de esta provincia, más en esta parte, con esteros y campos inundables; es encantador los índices que tienen aquí, comparados con los bovinos”, comentó Joao Gaspar, productor bufalero en Uruguayana (Río Grande do Sul, Brasil).

El criador brasilero sostuvo que “en el caso nuestro, son ambientes similares; tenemos partes de los campos bajos, no como aquí, que casi el 80% de la propiedad es inundable; tenemos un área relativamente importante; el búfalo entra como una herramienta de mejora y de utilización de áreas donde el bovino no tiene sus índices normales de producción; tiene que ser un complemento del bovino, según mi punto de vista”.

Sobre la explosión productiva de la especie, Gaspar sostuvo que “lo que falta es el tiempo; hay que seguir trabajando, conociendo el animal; creo que Argentina está en un camino muy pero muy interesante”.

Por su parte, Olavo Ferreiro, de Paraguay, comentó que “vemos que al igual que en Paraguay la producción bubalina va creciendo; es la salida que necesitan los productores pecuarios desde el momento que la frontera agrícola avanza sobre la ganadera; los rendimientos agrícolas son superiores a la rentabilidad de la ganadería en tierras altas; y el búfalo es la salida para aprovechar estos campos bajos sin producir un impacto ambiental, y produciendo carne orgánica”.

El criador paraguayo sostuvo que “los niveles productivos entre Argentina y Paraguay son idénticos; el 90% de parición, y tenemos prácticamente el mismo ecosistema que el NEA, así que estamos idénticos, creciendo también”.

Asimismo, sostuvo que “el búfalo ni siquiera está en pañales en Argentina. Cuando los productores argentinos empiecen a apostar al búfalo, verán rendimientos mucho más altos, y con menor impacto ambiental en sus campos”.