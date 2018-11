En marcha el mano a mano del ascenso

Se pondrán en marcha esta noche los playoffs que determinarán un segundo ascenso a la Primera División A del torneo organizado por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

En cancha de El Tala desde las 21.45 el local recibirá a Frondizi en el primer juego playoffs entre ambos. Estos equipos vienen de eliminar en la fase previa a 1536 Viviendas y Sportivo Corrientes.

Además se jugará la décimo cuarta fecha correspondiente a la División A, con partidos en los estadios de Alvear y Pingüinos.

Hoy

Cancha de El Tala: 21.45 El Tala vs. Frondizi.

Cancha de Alvear: 21.00 Juventus vs. Colón. 22.00 Alvear vs. San Martín.

Cancha de Pingüinos: 21.00 Hércules vs. Regatas. 22.00 Pingüinos vs. Córdoba.