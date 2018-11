Idas y vueltas por el cambio en el horario de la Superfinal

River Plate y Boca Juniors se movieron en bloque. Los dirigentes de los dos clubes más poderosos de Argentina apostaron a cambiar el horario de la segunda Superfinal de la Copa Libertadores de América. Parecía que lograban el objetivo de jugar a las 16, pero no hubo caso. El partido se iniciará el sábado a las 17, tal cual lo estipulado.

Luego de una reunión de la que participaron en la víspera funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, y de su par de la Ciudad de Buenos Aires, junto a las autoridades de ambos clubes, parecía que lograrían el objetivo perseguido.

De la reunión participaron Gerardo Milman, secretario de Seguridad de la Nación; el subsecretario de Seguridad porteño, Juan Pablo Sassano; su par a nivel nacional, Darío Oroquieta; el director de Espectáculos Deportivos, Guillermo Madero, y funcionarios de la Policía de la Ciudad.

El objetivo era que el partido no termine de noche para facilitar la salida de la gente del estadio y los posteriores festejos, ya sean de River o de Boca.

Sin embargo, la jugada salió mal. Desde los organismos de seguridad señalaron que no hicieron ningún pedido formal a la Conmebol.

Por otra parte, la entidad que rige los destinos del fútbol sudamericano ya tiene vendido el paquete televisivo a prácticamente todo el mundo. Y teniendo en cuenta que especialmente con Europa, la diferencia horaria a esta altura del año es menor (con Inglaterra apenas tres horas y con otros países como Italia, España o Alemania de cuatro), cuando lo ideal para esas latitudes es que la emisión les llegue en horarios centrales de las 20 o 21 y no antes, algo establecido también por contrato.

Como quedó sólo en un requerimiento de los clubes, el máximo ente del fútbol sudamericano, se resolvió no hacer finalmente ninguna modificación.