Sortearán hoy 43 viviendas de la zona de Santa Catalina

El Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) informó que en la mañana de hoy se realizará el sorteo de unas 43 unidades habitacionales nuevas construidas en los terrenos de Santa Catalina y donde participarán unas 600 familias aproximadamente que se encuentran inscriptas en los padrones oficiales hace más de 20 años. El acto se llevará a cabo en Lotería Correntina a partir de las 8 y, si bien los aspirantes al techo propio no podrán estar presentes, será transmitido en vivo por la página web www.invico.gov.ar o las redes sociales oficiales del Invico.

Los inscriptos contarán con dos números asignados ya que en el caso de no ser beneficiados, podrán participar del segundo sorteo que se llevará a cabo el 28 de noviembre y que contempla unas 250 viviendas más de Santa Catalina. Se trata del complejo habitacional de 350 unidades que fueron construidas por el Gobierno de la Provincia y que serían entregadas en los primeros meses del próximo año.

Vale recordar que de las 350 viviendas construidas por el Invico en Santa Catalina, unas 35 son reservadas para que sean entregadas por el el Poder Ejecutivo provincial y otras 3 unidades para ex Combatientes de Malvinas.