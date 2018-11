La Municipalidad intima a vendedores a despejar la ruta 12

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC) trabaja en el ordenamiento de vendedores de diferentes rubros en la zona de la ruta nacional 12, donde se realiza la construcción de la Autovía Travesía Urbana a través de Vialidad Nacional. En ese marco, este jueves se realizaron intimaciones a un grupo de alrededor 30 personas que desarrollan actividades comerciales en la zona de la Rotonda de la Virgen, en inmediaciones de las rutas 12 y 5.

El accionar se circunscribe en el marco de un objetivo prioritario para las gestiones de la Municipalidad y de la Provincia, en concordancia con el Gobierno nacional, lo que marcará un antes y un después en materia de infraestructura vial: la construcción de la autovía.

Estas labores, llevada adelante a través de un contacto directo y un trabajo constante con la Nación, implicarán a su vez importantes mejoras en la ruta provincial 5, lo cual es un aspecto necesario desde hace mucho tiempo.

En ese contexto, se remarcó que la banquina de la ruta 5 no es segura para la gente en general, lo cual es solo una de las razones por lo que no está permitido el desarrollo de actividad comercial alguna en dicha zona. Las personas que actualmente comercializan productos en ese lugar no han gestionado las habilitaciones correspondientes para desempeñar tales labores en el lugar.

“Desde las distintas áreas municipales que tienen que ver con la fiscalización, el control de la vía pública y los vendedores, se viene trabajando en un proceso de ordenamiento. Ya intervinimos en la costanera y en distintos puntos de la ciudad. Ahora estamos en la zona de la rotonda, sobre las rutas 5 y 12, teniendo en cuenta que en esta zona se está trabajando en el proceso de la autovía, con obras de mejoras al costado de ambas rutas que nos plantea el Gobierno provincial”, detalló el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Bartra.

“Venimos trabajando en esta zona desde hace más de un mes en comunicación con los comerciantes. Vemos que hay desde productos alimenticios, ladrilleros, vendedores de silletas y otros. Se los ha intimado a retirarse del lugar entendiendo que este es un espacio de uso público. También remarcando que para ser considerados vendedores ambulantes tienen que pasar por una serie de requisitos, presentar su solicitud y pasar los trámites correspondientes. Y la mayoría no cuenta con habilitación comercial”, agregó el funcionario.

Bartra explicó que desde el municipio se transmitió de manera clara que el espacio debe ser despejado para la realización de obras. El proceso se encuentra actualmente en la etapa de intimación, con actas de infracción que fueron entregadas y firmadas por los comerciantes, en el marco de un proceso de regularización. El funcionario aclaró que se seguirán los pasos administrativos necesarios para “dar una solución a este problema”.

Por su parte, la subsecretaria de Contralor Ambiental, Mónica Miranda, quien estuvo presente en el lugar con los vendedores, recordó que “hay muchos que hace años están en esas condiciones a pesar de se les pidió en sucesivas actas de intimación que se regularicen en ACOR (Agencia Correntina de Recaudación), y hacen caso omiso a los avisos”.

“Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la efectivización de las intimaciones realizadas en varios días para que despejen el lugar y que puedan avanzar las obras. Todos recibieron y firmaron las notificaciones. Se los intimó ayer para que desalojen en 24 horas y estaban todos presentes, ninguno se retiró del lugar”, expuso.

La subsecretaria de Contralor Ambiental señaló que “todas las alternativas para que ellos regularicen su situación estaban dadas. En las actas se les indicaba dónde debían concurrir, y los trámites que tenían que hacer; y fue una minoría quienes se acercaron, pidiendo otro predio y sin acercar su documentación correspondiente”.