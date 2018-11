Colectivos: el servicio fue normal ayer, pero se avanzaría con multas

Luego de seis días de paro del servicio de transporte público de pasajeros, ayer las unidades circularon normalmente y mientras que desde la Comuna sostienen que se aplicarán sanciones millonarias por no haber cumplido con la prestación, desde la firma Ersa sostienen que el conflicto tardará en solucionarse por el desequilibrio económico debido a la demora de una readecuación tarifaria.

El servicio de colectivos se inició pasadas las 5 de la mañana, cuando las unidades de la empresa Ersa, 150 aproximadamente, prestaron servicio normalmente junto a las líneas 110 y 101, las cuales brindaron servicio durante los días en los que se implementó la medida de fuerza. Y en este sentido se reanudó normalmente el servicio Chaco-Corrientes que también estuvo afectado por la medida de fuerza.

Pero a pesar de que el servicio volvió a la normalidad, desde la Municipalidad advirtieron que las líneas y los ramales del transporte urbano que no realizaron la prestación serán sancionadas con multas millonarias por los inconvenientes que generaron a los miles de usuarios que viajan todos los días en las unidades.

En tanto, Javier Harfuch, vocero de la Cámara Empresarial del Transporte, dialogó con varios medios de prensa y sostuvo que “las unidades circularon desde el primer servicio y sin ningún inconveniente” y afirmó que “el conflicto está lejos de desaparecer”, en referencia a la falta de actualización tarifaria e indefinición de los subsidios nacionales.

En cuanto a los problemas del transporte, se mostró preocupado e indicó que está lejos de solucionarse porque todavía no se actualiza la tarifa y no hay certezas sobre los subsidios nacionales.

En cuanto a la medida, indicó que “fueron seis días de presión innecesaria, esta situación debió manejarse de otra manera por parte de los reclamantes” y agregó que “esto se fue desmadrando, interna sindical, tratan de aparecer nuevos líderes”, dijo sobre el conflicto en el seno de la UTA.

“Nosotros no podíamos hacer frente a un reclamo de actualización de escala salarial, en principio ese fue el conflicto, producto del atraso tarifario”, concluyó Harfuch.

Autoconvocados

Promediando la noche, El Litoral habló con algunos de los trabajadores sobre la situación actual y la vuelta al trabajo. “Todas las unidades salieron hoy, estamos trabajando pero muy atentos, dado que a las tres intimaciones que se recibieron el martes, ahora se suman más de 90”.

“En el día de hoy (por ayer) comenzamos a contestar la documentación, con el asesoramiento legal de la abogada y porque sabemos que contamos con el apoyo de la subsecretaria, que se comprometió a defender nuestra fuente de trabajo”, comentó uno de los 130 empleados no bancarizados que conduce una de las unidades de transporte de la empresa Ersa.