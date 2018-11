Dieron a conocer los grupos para el 25º Súper Seven del Nordeste

Durante el próximo fin de semana se vivirá una edición recargada del torneo más importante de juego reducido del NEA, el Súper Seven del Nordeste Copa de Oro “Vicente Rosselló”. Con la confirmación de los equipos, ayer se conoció la conformación de los siete grupos clasificatorios que competirán el sábado 24 desde las 15.30.

Este año, en la edición 25 del certamen, de la mano de los “Monos Negros”, el torneo tendrá un nivel deportivo de primer nivel, con la participación, entre otros, del tricampeón de Seven de la Urba, Pucará.

También estarán los seleccionados de Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Paraguay y el representante de la Unión de Rugby del Nordeste, que eligieron al seven de Taragüy para prepararse para el Seven de la República.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Zona A: Pucará, Universitario de Salta y Regatas Resistencia

Zona B: Taragüy A, Tucumán Rugby y Curda.

Zona C: Duendes, Santiago del Estero B y San Patricio.

Zona D: Córdoba Athletic, Entre Ríos y Taragüy B.

Zona E: Casi, Sixty y Aguará.

Zona F: La Plata RC, Tucumán B y Gimnasia y Tiro de Salta.

Zona G: La Tablada, Tigres y Curne.

Zona H: Regatas de Bella Vista, Santiago del Estero A y Aranduroga.

Zona I: Tucumán A, Paraguay y Nordeste.

El sábado entre las 15.30 y las 18, en tres canchas. Luego habrá una pausa de una hora para ver la definición del partido final de la Copa Libertadores, mediante pantalla gigante que se montará en el Fan Fest. Y desde las 19, o tras la definición del partido de River y Boca, continuará la competencia del Súper Seven.

Los equipos disputarán tres partidos el día sábado, los dos de la etapa de clasificación por grupos y los octavos de final. Las otras instancias se jugarán el domingo 25.