Egresados: intensifican los controles en las fiestas

Cada fin de año se llevan adelante las cenas y recepciones de los egresados de las diferentes instituciones educativas y ante la normativa que prohíbe el consumo y el expendio de alcohol dentro de los predios, la Comuna continúa con los controles que se iniciaron el pasado 11 de noviembre con el primer encuentro de los jóvenes de los colegios Iberá, Fray José de la Quintana y Agop Seferian.

En comunicación con uno de los representantes de la firma “Yapiré”, que acaparó casi el 80% de todos los colegios de Capital, Jorge Aguirre comentó a El Litoral que “hasta el momento todas las celebraciones se están llevando a cabo con total normalidad. Nosotros cumplimos con todo lo solicitado, ya sea los permisos pertinentes, medidas de seguridad y no vendemos alcohol”.

En cuanto a la normativa sobre Alcohol O, desde la firma insisten que el problema no se halla en las celebración sino en las previas, que los chicos realizan en las casas de sus compañeros o en la propia, donde consumen sin límite, para luego dirigirse a las fiestas”, y agregó “no se entiende la actitud de algunos que permiten este tipo de conducta, cuando deberían cuidar a sus hijos”.

En tanto, desde la Comuna la subsecretaria de Contralor Ambiental, Mónica Miranda, en diálogo con El Litoral comentó que “los controles se realizan casi todos los días, dado que las celebraciones se inician los miércoles hasta concluir los fines de semana y de acuerdo al trabajo que se viene realizando en el predio Boca Unidos, donde se realizarán la mayoría, no hemos detectado la venta o consumo de alcohol”.

En cuanto a las medidas de seguridad, Miranda comentó que “contamos con el apoyo de la Policía de Corrientes, además del personal de seguridad propio de la firma, quienes comentaron a los agentes comunales que en más de una oportunidad no permitieron el ingreso de algunos chicos, en evidente estado de ebriedad a fin de evitar disturbios dentro del predio”.

Además la funcionaria comunal resaltó que “los controles se realizan además en toda la zona, a fin de evitar la venta de bebidas alcohólicas a los jóvenes antes de ingresar a su fiesta”.

Cabe recordar que el precio por cada egresado oscila los $6.000 que incluye las dos celebraciones y además algunos servicios que contribuyen a que esas noches sean inolvidables.

Cronograma

De acuerdo a la planificación de la firma Yapiré, al cierre de la presente edición se iniciaba la cena de los colegios Misericordia, San Benito e Informático.

En tanto hoy realizarán su cena y celebración los jóvenes de las instituciones Eloy Ortega, Edgar Romero Maciel, Arturo Frondizi, Santísimo Sacramento y René Favaloro.

En tanto las recepciones, fiestas que comparten con las familias, se iniciarán el viernes 30 de noviembre con el Instituto Pío XI, el sábado 1 de diciembre será el turno del colegio Robineau, mientras que el domingo 2 corresponde al colegio Misericordia y el San Benito.