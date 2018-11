Fotomultas: desde la Comuna aclaran que los tótem de velocidad no generan multas

Ante algunos reclamos de conductores en cuanto a la diferencia de velocidad que existe entre el registro de los totém de velocidad y el velocímetro del auto, desde la Comuna aclararon que estos instrumentos no son los que determinan las multas sino que son meros indicadores de velocidad.

En relación a los reclamos de conductores que se dieron a conocer a través de las redes sociales, el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek en diálogo con un medio radial, explicó que “los radares o tótem refractivos de velocidad no emiten fotomultas sino que son meros indicadores informativos de la velocidad en que transitan los vehículos que circulan en su proximidad” y agregó que “su alteración a veces puede ser por la proximidad de otros autos o el propio calor de la zona, dado que mide a través infrarrojos”.

“Estos instrumentos no cuentan con sistema de fotomulta, para eso están las cámaras preestablecidas. Los aparatos funcionan con una luz infrarroja e indican al conductor su velocidad, el aparato de fotomultas está más adelante”.

“Los radares son controlados cada seis meses por el Inti”, concluyó.