Movimientos sociales piden mercadería: un hipermercado responderá mañana

La Federación de Organizaciones de Base (FOB) y Barrios de Pie marcharon ayer hasta el hipermercado ubicado en avenida Chacabuco esquina Ferré. Realizaron un piquete en reclamo de alimentos mensuales para los merenderos y una canasta navideña. La gerencia de la empresa los recibió y se comprometió a responderles mañana.

“Fueron unas 300 personas que llegaron hasta el hipermercado. Estuvieron por una hora. No hubo violencia. La Policía siempre controló la situación, estuvimos atentos”, dijo a El Litoral una alta fuente policial.

“La Policía siempre está atenta a estas situaciones. Personal de inteligencia monitorea todas las acciones. Sabíamos que hubo una orden nacional para que estas organizaciones hicieran lo mismo en todas las capitales del país”, explicó la fuente consultada.

Ante la situación, los efectivos se mantienen en alerta y desplegaron todo un operativo para evitar cualquier tipo de violencia.

Lo mismo sucederá mañana cuando los movimientos sociales vuelvan en busca de una respuesta.

“Ellos buscaban que el hipermercado les dé los alimentos prontos a vencer”, detallaron.

Las organizaciones sociales reclaman alimentos en virtud de que la “pobreza ha aumentado”, señalan sus integrantes. Piden que les entreguen alimentos todos los meses y, además, una canasta para Navidad.

Itatí García, dirigente del FOB, dijo al programa radial Corrientes en el aire: “Protestamos aquí porque es una jornada nacional en las sucursales de este supermercado. No vinimos a saquear”. “Somos 300 familias que necesitamos alimentos y por eso estamos frente al hipermercado. No queremos saquear. Solo vinimos a pedir con una nota que presentamos”.

“Necesitamos una mesa digna con alimentos y seguimos acá para ver qué podemos conseguir. Son muchas las familias que necesitan, personas pobres. Todo sube todos los días”, agregó.

“Cortamos Chacabuco y Ferré en dos carriles de la avenida. No tenemos respuestas y seguimos esperando acá”, insistió.

No estamos en condiciones de seguir esperando porque a los chicos no le podés decir que aguanten, ellos tienen que llenar su panza”, agregó.