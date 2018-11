Regatas perdió frente a Quimsa y quedó eliminado del Súper 20

La presencia de Regatas Corrientes en el Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol culminó ayer cuando en Santiago del Estero perdió frente a Quimsa 93 a 88. Con este resultado, la serie de cuartos de final cerró 2 a 0 a favor de la Fusión que avanzó al Final Four que se disputará el 21 y 22 de diciembre.

El equipo correntino estuvo en varios pasajes abajo en el marcador pero siempre reaccionó para nivelar las acciones, sin embargo no tuvo resto para sostenerse al frente del tanteador en los momentos decisivos.

La irregularidad que tuvo a lo largo de los 40 minutos, algo que también mostró en todo el certamen, terminó con las expectativas de Regatas para llegar a la parte final del torneo.

Lastimando en la pintura, Regatas, con Smith en el poste bajo, y en el perímetro Quimsa, arrancó el partido en Santiago del Estero. Fue parejo hasta que los bombazos del local le permitieron tomar una brecha que se potenció con dos faltas técnicas a Lucas Victoriano (descalificado del juego), para tomar una ventaja de 16 a 8, promediando el cuarto.

El ingreso de Hedgeman fue vital en la visita, que abrió otra vía de gol. La brecha se fue limando y un doble de Saiz le permitió a Regatas pasar al frente 17 a 16, con dos minutos por jugar. Pero allí, fue importante la producción de Brussino, que vino desde el banco, para que el local se quede con el primer cuarto 22 a 21.

Quimsa arrancó muy agresivo en el segundo parcial, con un perímetro muy picante para distanciarse por 9 puntos, 34 a 25, con un doble de Brussino, promediando el cuarto. Sin embargo, otra vez Regatas mostró reacción. Se recostó en una defensa zonal para cerrar el goleo rival y con dos triples, uno de Arengo y otro de Treise, igualó en 36.

Regatas llegó a pasar al frente en el marcador, 41 a 40 con una contra perfecta que definió Thomas; pero Aguerre clavó un triple clave que le dio a Quimsa el triunfo parcial: 43 a 41. El tercer cuarto siguió parejo hasta promediar el parcial, en donde con un triple de Quinteros (los primeros puntos del capitán correntino), dejó el marcador en tablas en 53. Después Quimsa metió un parcial de 7 a 0 y desde allí controló el juego. Aguerre fue el jugador destacado del cuarto (11 puntos con 3 triples) y Acuña, después de una volcada, estableció la máxima diferencia (12) a favor del local.

Cuando parecía todo perdido para Regatas, apareció Giordano con una ráfaga de 6 puntos (un doble más un libre y un triple) y el partido volvió a ser equilibrado. A los tres minutos Quinteros fue descalificado y Quimsa lo aprovechó para alejarse 77 a 68. Sin embargo, Regatas no se entregó por el sacrificio de Gallizi (9 puntos en el capítulo) y los tantos que seguía acumulando Giordano.

Al minuto final, la distancia era de sólo 2 puntos a favor de Quimsa. Allí aparecieron dos triples de Schattmann que terminaron con la resistencia de Regatas que intentó torcer la historia pero no tuvo resto para lograrlo.

San Martín

La reincorporación de Lee Roberts a las prácticas de San Martín volvió a postergarse. El ala pivote estadounidense emprendería recién hoy el regreso al país para sumarse al equipo conducido por Sebastián González que el domingo jugará frente a San Lorenzo por la Súper Copa en cancha de Ferro Carril Oeste.