Rivas Piasentini: “Trabajamos para una mejora salarial”

El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, se refirió a las posibilidades de una recuperación salarial para el sector público. “Estamos trabajando para que así sea, creemos que es necesario, genera una dinámica en la economía local”, dijo.

Sobre el proyecto de Presupuesto, dijo: “Ya estamos con los últimos detalles, en el transcurso de esta semana podríamos estar enviando el proyecto”.

Respecto al presupuesto nacional expuso: “Va a ser un año en que vamos a tener que seguir luchando con la inflación, vamos a trabajar en un presupuesto que refleje la realidad”.

Sobre la posibilidad de un aumento salarial, Rivas Piasentini manifestó en declaraciones al programa Antes que se imprima, que se emite por Radio Dos y conduce Raúl Acevedo: “En el marco de la política salarial venimos trabajando todo el año, no sólo un mes, vamos a buscar las mejores combinaciones para que se puedan dar las mejores recuperaciones. Estamos trabajando para que así sea, creemos que es necesario, genera una dinámica en la economía local”.

Por último al referirse al bono de cinco mil pesos, sostuvo: “No es una novedad, venimos pagando un bono todos los meses, el Gobierno nacional lo hace ahora a fin de año”.

El Litoral pudo saber que el ministro y el gobernador Gustavo Valdés, se juntaron ayer para avanzar en los detalles del proyecto de Presupuesto. Corrientes es la única provincia del NEA que aún no remitió su Ley de Leyes. Es un hecho que de remitirse la iniciativa, el expediente sólo lograría media sanción de una de las cámaras legislativas, siempre que se convoque a sesiones extraordinarias. Aún no está claro si el Gobierno buscará el aval para empréstitos.