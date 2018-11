San Martín de San Juan ganó en La Plata y complicó a Gimnasia

No pudo en el Bosque. Gimnasia cayó ante San Martín de San Juan en su estadio.

San Martín de San Juan alcanzó un triunfo vital ayer a la tarde, en La Plata, al superar a Gimnasia y Esgrima por 2 a 0, en un partido que le dio continuidad a la fecha 13 de la Superliga Argentina de Fútbol, y fue dirigido por Ariel Penel.

En un intenso y entretenido primer tiempo, San Martín supo sacar ventaja en el descuento, cuando Gimnasia había desarrollado el mayor desgaste, pero sin eficacia.

En un rápido contraataque generado en hábil maniobra por Pablo Palacios Alvarenga, que esperó la llegada de Marcos Gelabert para definirlo, los sanjuaninos desequilibraron para preocupación de los platenses.

El “Lobo” había tomado la iniciativa con mayor posesión de la pelota, buscando el protagonismo del juego, pero sus ataques resultaron vanos por lo desprolijo.

Incluso, la situación más clara la desperdició Horacio Tijanovich, que rematando desde el punto del penal no pudo vulnerar la resistencia de Luis Ardente.

Los conducidos por Rubén Forestello, que se apostaron para aguantar y salir de contra, al margen del gol tuvieron otra situación propicia con un tiro libre muy bien ejecutado por Francisco Grahl que desvió Alexis Arias al córner.

Pedro Troglio ensayó cambios ofensivos en Gimnasia desde el comienzo del segundo período, pero no encontró las variantes necesarias para revertir la historia.

Para colmo, tras un cabezazo de Grahl, en el intento de despejar Mauro Guevgeozian, que había ingresado para buscar el gol en Gimnasia, venció su propia valla y le facilitó al conjunto cuyano aumentar la diferencia. Esto fue un duro golpe para los locales, que cayeron en la desesperación y ya no mostraron respuestas para inquietar a San Martín, que bien ordenado en el campo se dedicó a sostener la ventaja para quedarse con tres puntos vitales y merecidos.

Es así que con esta victoria los “verdinegros” salieron de la zona del descenso, y con dos encuentros pendientes en su haber se reencontraron con el triunfo luego de tres derrotas consecutivas, ingresando Belgrano, de Córdoba, en la “zona roja”, donde justamente Gimnasia quedó muy cerca con las últimas tres derrotas consecutivas, comprometiendo su futuro.

La fecha comenzó con el triunfo de Boca Juniors sobre Patronato (1-0 en la Bombonera), el sábado pasado, mientras que quedó postergado el choque entre Godoy Cruz de Mendoza - River Plate.

El crédito se acaba

El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Pedro Troglio, puso en duda su continuidad al frente del primer equipo al declarar que “es cierto que hay que seguir trabajando, pero el crédito se va acabando”, tras la derrota de esta tarde (0-2) ante San Martín de San Juan.

El entrenador reconoció que “fue un partido muy malo” el que jugó el “Lobo” y que “el momento muy difícil pasó a ser complicado, porque si el equipo pierde con el puntero del campeonato es una cosa, pero si lo hace con otro que lucha por no descender es otra”.

“Hay que pensar en lo que viene con River y después analizaremos qué vamos a hacer, porque estamos en una situación difícil, que preocupa”, indicó Troglio en referencia al partido que jugarán el miércoles próximo por la semifinal de la Copa Argentina, en Mar del Plata.