Seguridad: la Municipalidad fortalece controles en zonas clave de la ciudad

El viceintendente Emilio Lanari y representantes de la empresa SISE Argentina firmaron este viernes un convenio de cooperación que permitirá mejorar la seguridad ciudadana, promover el turismo y optimizar las acciones en materia de controles de tránsito, mediante la instalación de cámaras de última tecnología en puntos estratégicos de la ciudad.

“Este es un gran avance en términos de seguridad ciudadana y turística, con la contraprestación de servicios por parte de esta empresa junto al Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM). Además vamos a colocar un poste inteligente en playa Arazaty”, detalló el subsecretario de Seguridad, Yamandú Barrios.

Se trata de la creación de dos puntos de monitoreo que estarán ubicados en la esquina de las avenidas Chacabuco e Independencia, y en la explanada de la playa Arazaty, donde se instalarán cámaras tipo domo, con capacidad de filmación de 360° y alcance focal de 2,5 kilómetros, con transmisión en vivo. Serán monitoreadas y controladas desde el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM).

Paralelamente, en la explanada de la playa Arazaty, se instalará un poste inteligente para prevención y atención ante casos de inseguridad: “Es una nueva medida de seguridad compuesta por un botón que va a poder ser presionado por cualquier persona que se sienta afectada por un hecho de inseguridad y una cámara que va a estar vigilando el lugar, y desde el COM vamos a poder interactuar con esa persona para asistirla”, manifestó el subsecretario de Seguridad.

Por su parte Marcelo Freschi, representante del Grupo SISE, destacó que “es un conjunto de soluciones: sobre Chacabuco, las cámaras además de la transmisión en vivo, van a reportar al centro de monitoreo del municipio, donde los operadores van a poder trabajar con esos equipos”.

“Las cámaras funcionan ante un corte de luz con visión nocturna de 300 metros, lo que permite que los operadores puedan seguir cumpliendo sus funciones de prevención”, acotó.

A través de estas acciones se permitirá además a la Municipalidad de Corrientes el acceso desde el COM al punto de monitoreo que ya se encuentra activo sobre el puente interprovincial General Manuel Belgrano, que cuenta con varias cámaras.

Durante la firma del convenio, el viceintendente Lanari fue acompañado por el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek; el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; el subsecretario de Seguridad, Yamandú Barrios; y los representantes de SISE Argentina Marcelo Freschi, Valeria Favarón, Guillermo Trangoni y Juliana Chiapello.