El intercambio comercial dejó un superávit de US$ 277 millones en octubre

El intercambio comercial durante octubre dejó un superávit de 277 millones de dólares y revirtió el déficit de 927 millones de dólares de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El resultado positivo de octubre obedeció a una fuerte retracción en las importaciones, que cayeron 18,2% interanual, y que sumaron US$ 5.077 millones, contra exportaciones que avanzaron 1,4% para alcanzar los US$ 5.354 millones, informó el organismo.



Los superávits más importantes de octubre correspondieron al comercio con Chile, con US$ 221 millones; Vietnam US$ 177 millones, Argelia US$ 92 millones, Bangladesh US$ 87 millones, Perú US$ 86 millones e Indonesia US$ 84 millones, entre otros.



Los déficits más importantes de octubre se registraron con los países que, en volumen, son los más representativos en el vínculo comercial, tal es el caso de China, en cuyo paso el país asiático terminó con un signo positivo de US$ 321 millones, Estados Unidos, US$ 321 millones; y Brasil US$ 110 millones, destacó el Indec.



Estos tres países en conjunto absorbieron 33,9% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 54,4% de las importaciones.

El ministro de Producción, Dante Sica, dijo a comienzos de mes en el Senado que las exportaciones tendrán un crecimiento interanual de un 20,9% en 2019.



Entre algunos de los datos que mencionó, Sica informó que en los próximos tres años el país enviará “casi 40.000 autos, especialmente camionetas, a Brasil”; avanzará con un memorándum con Chile sobre emprendedores y pymes; y China comprará a Argentina arándanos, a partir de un acuerdo recientemente aprobado.



“No sólo estamos pensando en vender, en aumentar nuestras fronteras y el volumen de exportación, sino comenzar a acompañar a las empresas en un proceso de internacionalización”, sostuvo.



Sobre los mercados agroindustriales, detalló que, desde el 2016, “hemos abierto casi 166 mercados y tenemos 600 negociaciones en curso. Para el año que viene queremos abrir otros 50 plazas”.



Más allá de las perspectivas, durante septiembre, las exportaciones de productos primarios sumaron US$ 1.114 millones, con un retroceso del 3,2% producto de una caída del 5,8% en las cantidades vendidas, que no logró ser compensada con una suba del 2,8% en los precios.



En tanto, las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aumentaron 4,4% interanual, a US$ 2.027 millones con un alza del 3,5% en las cantidades, y precios 0,9% superiores a los de octubre del año pasado.



Las manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron US$ 1.824 millones, un 3,4% menos que en igual mes del 2017, con precios 6,9% inferiores a pesar que las cantidades aumentaron 3,6%.



En tanto, en Combustibles y Energía se vendieron US$ 389 millones, con un alza del 25,8% en los precios y una suba del 4% en las cantidades.



En tanto, en medio de la trepada del dólar y el freno del sector industrial durante septiembre, las importaciones mostraron caída en las cantidades de todos los rubros, con mermas del 12,9% en Bienes de Capital, 38 % en Piezas y Accesorios de Bienes de Capital, 46,9% en Vehículos, 12,8% en Bienes de Consumo.