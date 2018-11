Aprobaron ordenanza para adherir a la regularización de 61 asentamientos locales

La Ley Nacional Nº 27.453 de “Régimen de regularización dominial para la integración sociourbana” de las villas de emergencia y barrios populares de todo el país fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación el mes pasado y ayer el Concejo Deliberante capitalino aprobó una ordenanza de adhesión a la normativa nacional mediante la cual la Municipalidad sumará herramientas administrativas para la planificación, regularización dominial y urbanización de los 61 asentamientos informales que hay en la ciudad y que se encuentran en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

A través de la adhesión, no sólo garantiza que los habitantes no sean desalojados, sino también sumar nuevas vías de gestión para la planificación de la urbanización e integración de los más de 60 asentamientos que hay distribuidos en unos 43 barrios de la ciudad.

“La adhesión a la Ley Nº 27.453 tiene que ver con la jurisdicción municipal donde hay unos 61 asentamientos en la Capital que son tenidos en cuenta en el Renabap. La normativa aprobada en el Concejo Deliberante no sólo atañe a las expropiaciones de los terrenos registrados, sino también a generar que la Municipalidad pueda contar con una nueva herramienta para una verdadera planificación y urbanización de los asentamientos de la Capital”, explicó en diálogo con El Litoral el concejal capitalino y autor del proyecto de ordenanza aprobado ayer, Justo Estoup. “Se trata de una herramienta muy importante ya que no sólo ratifica que no haya desalojos, algo ya estipulado en la ley nacional, sino también genera un compromiso para que los distintos estamentos del Estado puedan trabajar en la regularización dominial y en la integración de los 61 asentamientos de la ciudad que están en unos 43 barrios, según explica la ley y el Renabap”, detalló el edil.

El Renabap, que fue confeccionado por diversas organizaciones sociales, ONG y entidades sin fines de lucro de todo el país, contempla la expropiación, planificación, urbanización y regularización dominial de unos 4.228 asentamientos informales de todo el país, de los cuales unos 61 se encuentran en la jurisdicción de Corrientes Capital, donde se estima que habitan más de 7 mil familias. Asimismo, según los datos de la ONG Techo, los predios habitados irregularmente en esta ciudad cuentan con los índices de vulnerabilidad territorial (compuestos por diversas variables como la falta de accesos a servicios básicos, infraestructura y urbanización, entre otros) más elevados del país.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados de la Provincia hay un proyecto del legislador César Acevedo que también solicita la adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 27.453 con el fin de poder sumar una herramienta administrativa para la planificación, regularización dominial e integración sociourbana de los 119 asentamientos informales que hay en la provincia y que se encuentran contemplados en el Renabap. “Nos reunimos con los legisladores que impulsan el proyecto de adhesión provincial y con referentes de organizaciones sociales con quienes dialogamos sobre la complementariedad de las normas con el fin de poder contar con diversos medios para trabajar en los procesos de regularización dominial de los asentamientos de la provincia”, expresó Estoup.