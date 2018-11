Carlitos González: fiscal destacó que “el procedimiento fue limpio”

Luego de que el ADN al joven mendocino de 27 años diera negativo en cuanto a la compatibilidad genética con Carlitos González, el niño desaparecido hace 25 años en Lavalle, el fiscal de la causa, Patricio Palisá, salió a destacar el trabajo realizado.

En declaraciones a Radio Dos, señaló que “el estudio fue un procedimiento absolutamente limpio y confiable”, y agregó “voy a seguir adelante”, ya que “esto (refiriéndose al resultado negativo del ADN) no me tira para atrás”.

Tal como se informó desde El Litoral, los sobres con los resultados se abrieron el miércoles delante de los padres de Carlitos, Carlos González y Norma Saetone; y la hermana Martha Pelloni, titular de la Red Infancia Robada.

“Todos lo veían muy parecido a Carlitos, la gente me lo decía”, contó González sobre las fotos del joven mendocino que sus familiares encontraron en Facebook. Además, destacó que también “tiene 27 años, la misma edad que mi hijo tendría hoy”.

Sobre la búsqueda, el padre del niño desaparecido afirmó que “la causa sigue abierta”. Y advirtió: “Yo seguiré investigando, como lo vengo haciendo hace 25 años, desde el 93, cuando se lo llevaron”.

“No me voy a quedar de brazos cruzados, yo tenía 26 años cuando todo pasó y ahora tengo 51, tuve un ACV y una operación de columna, pero voy a seguir buscando a mi hijo”, afirmó González a Télam.

Carlitos González fue secuestrado en 1993, en una fiesta de cumpleaños en la zona rural de la localidad de Lavalle y su desaparición hasta la actualidad es un verdadero enigma.