Causa cura Pacheco: familiares de la víctima presentarán queja

Luego de que se conociera que el sacerdote Domingo Pacheco quedará alojado en la Unidad Penal N°4 “Granja Yatay”, en cumplimiento de la pena de 13 años de prisión en la causa de abuso sexual, familiares de la víctima se mostraron disconformes.

En tal sentido, Osvaldo Ramírez, quien fue la persona que denunció al religioso y por quien se llevó a cabo el juicio que acabó en condena, señaló que “estoy muy triste, pero no voy a bajar los brazos”.

“Estoy hablando con un letrado, porque tengo días desde el momento en que me notifiquen para presentar la queja”, anticipó ante Fm Radio Dos.

“Como lo que pasó en el primer juicio, estoy muy indignado, dolido y triste, pero no voy a bajar los brazos, no se me van las ganas de luchar”, afirmó Ramírez.

“La sentencia dice la tiene que cumplir en una cárcel penitenciaria y ahora está en un régimen semi abierto, gozando de privilegios, argumentando que por su seguridad no lo llevan a la cárcel” remarcó.

Y agregó que “lo tienen que llevar a una cárcel común, porque hizo lo que hizo y tiene que pagar. Todavía no he sido notificado”.