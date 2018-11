Divulgan la guía de detección de abusos y sigue la investigación de docentes acusados

Debido a que las cifras de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes llegan a niveles alarmantes -en el marco del plan nacional de Embarazo No Intencional (Enia)- se presentó una guía para la detección y denuncia precoz que será distribuida a docentes y profesionales de salud e infancia.

Dicho documento será clave para avanzar en la detección de casos en todo el país, y Corrientes no es la excepción. De hecho, en lo que va del año, al menos tres docentes de la ciudad fueron denunciados por haber ejercido este tipo de violencia, las cuales todavía se indagan.

En este escenario, desde el Ministerio de Educación, por un lado, comentaron a El Litoral que se implementará dicha guía preventiva; y por otro lado, expresaron que avanzan las investigaciones administrativas de los casos denunciados.

“Nosotros tenemos procesos internos de sumario administrativo y mientras tanto los docentes continúan separados del cargo. Cuando se conocieron los casos, se tomó esta medida tal como lo establece el protocolo, lleva su tiempo porque además se tiene que escuchar a ambas partes. De todas maneras, nuestra función es preservar siempre a los chicos, brindarles contención y debemos estar siempre alertas”, explicó a El Litoral la directora del Nivel Secundario, Práxedes López.

La funcionaria comentó, además, que las investigaciones continuarán el año que viene y garantizó que los docentes acusados no regresarán a las aulas.

Casos

En un repaso de los acontecimientos, vale decir que la primera denuncia se realizó a fines de marzo desde la Técnica Industrial, cuando una joven aseguró que fue acosada por un docente y su relato fue acompañado con testimonios de sus compañeros. Luego en agosto, otra joven denunció a su profesor del Colegio Nacional por abuso. En tanto que el último caso se conoció a principio de mes, por las múltiples denuncias que recibió un docente de la Escuela Llano -una situación dada a conocer por una docente- por abusar sexualmente de al menos 30 estudiantes.

Los tres docentes continúan con sumario administrativo y son investigados por la Justicia.

Guía

En el marco del plan Enia, semanas atrás el Gobierno nacional lanzó una guía que pretende brindar los datos básicos sobre el abuso sexual, para que los docentes y médicos puedan brindar orientación y asesoramiento.

En la guía, por ejemplo, se brindan orientaciones a quienes pueden ser víctimas de abuso sexual, los derechos vulnerados, mitos y realidades alrededor del acoso, cómo saber si un niño o niña calla un abuso, cómo identificar al agresor, los procesos institucionales que deben seguirse, las medidas de prevención, entre otras cuestiones.

Consultada al respecto, la directora de Nivel Secundario indicó: “La guía está siendo implementada a través de Disepa, pero nosotros también contamos con un protocolo específico para la detección de casos. Además, estamos comprometidos con esta temática, ya que estamos preparando al equipo de preceptores para reformular su función, de manera que acompañen con una tutoría a los adolescentes”.