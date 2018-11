El Concejo de Goya declaró “ciudadano ilustre post mortem” a Marincovich

En una sesión especial, el Concejo de Goya, aprobó un proyecto de resolución a través del cual declaró como “Ciudadano ilustre post mortem” a Mateo Marincovich, quien fue concejal hasta el día de su deceso.

Familiares, amigos, personal del sanatorio San Roque, dirigentes políticos y pobladores en general participaron de la sesión que se desarrolló en la noche del último miércoles.

El secretario del cuerpo deliberativo, Gerardo Urquijo, fue el encargado de leer el proyecto de resolución y luego también fueron pronunciadas palabras alusivas del personal del sanatorio que destacó las cualidades del médico y concejal Marincovich.

Posteriormente, los concejales Darío Zapata, Daniel Lesteime, Laura Manassero y Mario Quiroz también manifestaron su reconocimiento a quien compartió con ellos la actividad legislativa.

Concluidas las alocuciones, se puso a consideración de los concejales el proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad.

Acto seguido entregaron una copia del proyecto de la declaración de “Ciudadano ilustre post mortem” a la señora Dasso, quien destacó “mi marido se lo merecía”. Tras lo cual acotó “estuvimos 45 años juntos. Hoy hace 87 días que me falta y cada día lo extraño más”. “Muchas gracias a todos ustedes en mi nombre, de mis hijos y de mis nietos que no han podido venir”, concluyó emocionada.

Después, la escritora Alicia Arnica de Nardelli leyó un poema: “A un amigo del alma”.

Recuerdos

Durante los discursos alusivos pronunciados por los concejales, se escucharon múltiples recuerdos sobre el doctor Marincovich.

En este contexto, el edil Zapata recordó diferentes anécdotas con el ahora ciudadano ilustre post mortem.

Por su parte, Lesteime rescató en la historia personal, la biografía escolar de Mateo, nacido y criado en su niñez en la zona rural de Santiago del Estero.

También la concejal Laura Manassero ponderó sus virtudes humanas y su incansable vocación de servicio. “Mateo era un grande, cualquier otro calificativo sería insuficiente. Este homenaje se lo debíamos porque ha sido incansable en su trabajo y dedicación, con una gran trayectoria y sacrificio en pos del necesitado. No podemos dejar de recordar y reconocer su don de gente, su trabajo profesional que lo matizó con lo político porque insistía que su vocación era servir”, aseveró la legislativa municipal.

En tanto, Quiroz contó un hecho que considera grafica las cualidades de Marincovich: “Habíamos tenido una noche complicada con mi hija menor porque no dejaba de toser. Tanto es así que con mi señora nos preocupamos. Eran las tres de la mañana y le dije, ‘vamos a llevarla al sanatorio San Roque. ahí va a estar Mateo’. Y no me equivoqué”.

Pero además de atenderla a esa hora, Quiroz subrayó que “al día siguiente, el primer llamado que recibí era del doctor que había trasnochado, preguntando cómo estaba mi hija”.