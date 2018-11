El Museo de Bellas Artes estrenó catálogo y mejoras edilicias

Fue presentado el miércoles último el Catálogo de Obras del Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal”. Se trata de un registro integral de todo el patrimonio del museo. Durante el acto también se inauguraron los arreglos hechos en el edificio del museo.

El acto inició pasadas las 20 con la presencia de la directora de Museos de la Provincia, Elisabeth Andreau, y el director del Museo de Bellas Artes, Luis Bogado, entre otras autoridades del Gobierno de Corrientes y de la Municipalidad de la Capital. En la oportunidad se proyectó un video en el cual las personas que trabajaron en el proyecto o que están relacionados con el museo particularmente contaron su experiencia al respecto.

Por su parte, Bogado valoró este catálogo, “donde está plasmado no el patrimonio, sino la historia y el arte correntino”. Asimismo, resaltó que “ponerlo a disposición de todos los correntinos significa un paso más en el fortalecimiento institucional”.

Para finalizar, se hizo entrega de un ejemplar del catálogo a quienes lo hicieron posible. Esta edición demandó varios meses para su concreción, convocando a investigadores y especialistas que aportaron una serie de textos sobre la historia y las colecciones de la institución. Un minucioso registro fotográfico de cada obra del patrimonio permitió su digitalización, compilando a la fecha un acervo de casi 700 obras del arte argentino. Es así que esta herramienta aporta una importante fuente de conocimiento e información, la cual será accesible a todo público, no solamente en su formato impreso sino también en su versión on line.