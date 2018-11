Encomiendas: incautaron mercadería valuada en $900 mil

Secuestraron en la localidad de Paso de los Libres varias encomiendas que contenían mercaderías de contrabando, valuadas en más de novecientos mil pesos.

Ocurrió durante dos procedimientos realizados por efectivos de la Policía Federal sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 495 en jurisdicción de esa localidad y en esas instancias interceptaron la marcha de dos colectivos de larga distancia y tras la inspección secuestraron de la bodega de uno de los colectivos 27 encomiendas.

Los bultos fueron trasladados a las instalaciones del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional Argentina, en presencia de personal del Juzgado Federal local y del Departamento Aduanero de Paso de los Libres.

Los efectivos procedieron a la apertura de los mismos. Como resultado del registro se logró determinar que había 511 cartones de cigarrillos marcas Eight, Rodeo y Boxer, como así también artículos de pesca, ocho pares de zapatillas, juegos de cama, todo de origen extranjero que no contaban con control aduanero de ingreso a nuestro país.

El valor de lo incautado fue estimado en 271.500 pesos.

En tanto que del otro micro secuestraron 39 encomiendas y fueron inspeccionadas también ayer en el escuadrón de Gendarmería Nacional Argentina.

En esta oportunidad hallaron 94 cartones de cigarrillos Eight, 24 manteles, 445 pares de zapatillas, de distintas marcas y modelos, 10 cortinas, ocho camperas, 11 duchas eléctricas, 245 pares de suecos de goma, 265 pares de calzado tipo Crocs, y 400 bombillas, sin estampillado legal, todo valuado en 634.770 pesos.

En ambos casos el valor total de lo decomisado llega a los 906.270 pesos.