Familiares de los choferes de Ersa fueron recibidos en Casa de Gobierno

En el marco del paro de servicio del transporte público que se realizó durante 6 días paralizando la ciudad, familiares de los choferes de la empresa Ersa fueron recibidos ayer por el subsecretario de Gestión, Raúl Nicoloni, del Gobierno Provincial a fin de informar sobre la difícil situación laboral por la cual está atravesando el sector, mientras aguardan concretar una audiencia con el gobernador Gustavo Valdés.

El encuentro se llevó a cabo en Casa de Gobierno pasadas las 9.45 y tras el mismo desde el sector señalaron que “hemos sido convocados tras el petitorio que nosotros presentamos el martes y pudimos dar a conocer la penosa situación en la que se encuentran muchos de nuestros familiares”.

“Tras el paro muchos de ellos han sido reasignados y no descartamos que los incidentes en los coches (choques) que se dieron en los últimos días no correspondan a alguna maniobra por parte de la empresa, a fin de lograr su objetivo y dejarlos en la calle”.

Se debe considerar que durante el sexto día y luego de un intenso período de negociación se conoció que 3 empleados habían sido notificados de que dejarán de prestar servicio en caso de no presentarse a trabajar durante las jornadas de huelga, pero la cantidad de carta documentos fue en aumento y hoy ascienden a casi 100” y agregó que “pero se están contestando desde la subsecretaría de Trabajo y ahora desde el Gobierno nos garantizaron que no se concretarán los despidos”.

En cuanto a la audiencia con el gobernador Valdés comentaron que “necesitamos hablar con él, para que conozca la realidad por la que están atravesando los choferes. Pero no descartamos que pronto él nos pueda recibir en su despacho”, concluyó una de las esposas de los trabajadores afectados.