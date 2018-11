La Justicia investiga si Garay tuvo o no responsabilidad en el accidente que provocó lesiones a su ex pareja

Alexandra Frey Ríos, quien dijo haber sido la pareja del intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, lo denunció por presunto abandono de persona. El caso que está siendo investigado por la Justicia y por el cual el funcionario concurrió a prestar declaración el último miércoles, tendría su origen en un accidente registrado en agosto del año pasado.

En aquella oportunidad, según lo relatado por la mujer a “Santotomeonline”, Garay iba conduciendo el vehículo en el que también iba ella junto con otras personas. Pero sería Frey Ríos quien habría sufrido más daños como consecuencia del siniestro vial. Por ello, aseguró que ya fue intervenida quirúrgicamente en reiteradas oportunidades.

Y si bien admite que recibió ayuda por parte del funcionario, sostiene que no fue la adecuada. Precisamente sobre todo lo sucedido desde que se produjo el accidente hasta ahora, Frey Ríos dio detalles ante las autoridades judiciales.

Consultada por el citado medio sobre el motivo por el cual denunció ahora el hecho y no meses antes, alegó que fue por temor a sufrir supuestas represalias por parte de su ex pareja.

En tanto, al cierre de esta edición, Urgentesantotome, informó que fuentes vinculadas a Garay, manifestaron que él en las próximas horas daría su versión de los hechos.