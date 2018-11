La lluvia provocó la caida de 51,6 mm de agua y persiste el alerta por fuertes tormentas

La tormenta de ayer provocó la caída de poco más de 50 milímetros de agua y si bien la zona céntrica no presentó mayores inconvenientes, algunos barrios resultaron afectados y terminaron anegados a pesar de los trabajos preventivos que realiza la Comuna.

El mal tiempo y la humedad comenzaron desde las primeras horas del día de ayer con una temperatura que rondó los 26° a las 6.30 de la mañana.

Mientras que la lluvia se inició pasadas las 14, con importante actividad eléctrica y vientos, y la caída de agua sólo alcanzó los 51,6 milímetros de acuerdo con el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa).

Y si bien no se produjo acumulación de agua en las calles céntricas, algunas barriadas, como el San Antonio Oeste, resultaron anegadas promediando la noche.

En tanto, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantiene el estado de alerta por fuertes tormentas sobre la zona de Chaco, Corrientes, Formosa, Este de Jujuy, Misiones y Centro y Este de Salta.

No obstante, anticipa también que las condiciones irán mejorando gradualmente, por lo que esperan mejoras a partir de las primeras horas de la mañana de hoy. Y anticipando las consecuencias de las lluvias, la Comuna llevó a cabo diferentes tareas de saneamiento y limpieza de ductos en algunos barrios a fin de evitar anegaciones.

En tanto, desde el SMN anticipan que la temperatura máxima para hoy alcanzará los 26°, mientras que el sol se asomaría recién mañana con una máxima de 28°.