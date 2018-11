Piden la intervención de UTA Corrientes, llegan hoy representantes nacionales

Las mujeres de los choferes autoconvocados se reunieron con funcionarios provinciales y ratificaron el pedido de salarios dignos y que se pague en tiempo y forma. Además un grupo de choferes autoconvocados avanza en el pedido de intervenir el sindicato local. Hoy llegarían representantes nacionales de UTA, para analizar la situación.

“Rubén Suárez hizo mal las cosas por eso no representa a los choferes”, había dicho Mariano Zacarías, referente de los autoconvocados.

El Litoral pudo saber que los choferes avanzan en la documentación necesaria para que se intervenga el sindicato y que Suárez ya no cumpla funciones de secretario general. “Estamos juntando toda la documentación necesaria para que Suárez ya no esté en el gremio. Avanzamos en varios de los puntos requeridos para solicitar la intervención. Somos de UTA, pero Suárez no nos representa desde hace tiempo”, dijeron.