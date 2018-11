Senado: preferencia para la ley de paridad de género

Ante el nulo avance en la Cámara de Diputados de los proyectos remitidos por el Ejecutivo provincial, la Cámara de Senadores fijó preferencia para un proyecto de Ley de Paridad de Género, presentado por un legislador del peronismo.

El proyecto del senador Roberto Miño será tratado con preferencia en la última sesión del Senado.

“Este proyecto es similar a los otros que se manejan y creo que no habría inconvenientes en su tratamiento, porque lo importante es que finalmente la ley salga”, dijo el legislador en declaraciones a Radio Dos.

“Hay que congeniar. Son muy pocas las modificaciones que se deben hacer. Nosotros acompañamos esta idea de la paridad de género, y esto lo digo por el proyecto del oficialismo, en este caso todos estamos buscando lo mismo”, agregó.

Reconoció que “quizás la discusión de los proyectos no se pueda resolver en estas sesiones ordinarias, pero todo es cuestión de conversar y consensuar posiciones, porque si el Ejecutivo quiere podría tratarse en extraordinarias”, sostuvo.

Todo indica que la iniciativa no prosperaría debido a que el Ejecutivo elevó su propio proyecto.

La cuestión volvería a debatirse recién en las sesiones ordinarias de 2019, es decir en marzo.