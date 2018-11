Supermax: hallaron pistas, pero aún no dan con delincuentes

A tres días del brutal asalto a la sucursal de la cadena de supermercados Supermax de avenida Poncho Verde y Paraguay, pudo saberse que los pesquisas encontraron la corredera de un aire comprimido que al parecer pertenecía a los delincuentes, de quienes hasta ahora no se tienen novedades.

Por otra parte, se difundieron las imágenes del circuito de cámaras que captaron todo el accionar de los violentos sujetos, que actuaron con el casco de la motocicleta colocados.

En cuanto al hecho en sí, destacaron que los investigadores encontraron la corredera de un arma de aire comprimido.

Por otro lado, aseguran que el monto de lo robado no sería tan importante ya que el camión de caudales habría pasado entre las 18 y 19 horas de ese mismo día. Aunque de manera oficial la firma no brindó detalles al respecto.

Cabe recordar que el asalto se produjo el martes pasado alrededor de las 22 cuando aún había clientes comprando. Por el caso tomó intervención personal policial de la Comisaría Cuarta.

En el video difundido pueden verse corridas y luego a un guardia de seguridad que intenta repeler a los ladrones, pero es golpeado por los mismos.

El atraco duró alrededor de minuto y medio y luego de amenazas, los delincuentes se dieron a la fuga en dos motocicletas.

Mediante amenazas llevaron a una de las empleadas hasta el sector posterior del comercio y forzaron el cofre donde estaba la plata.