Tayavek Gallizi apuesta a una mayor regularidad de Regatas

El paso de Regatas Corrientes por Santiago del Estero significó su eliminación del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. El pasado miércoles, el Fantasma perdió con Quimsa por 93 a 88 y selló su suerte en el primer torneo de la temporada.

“El equipo se esforzó mucho, dejó mucho en la cancha, pero lamentablemente no alcanzó. Ellos jugaron muy bien y no pudimos llevarnos el partido”, sostuvo Tayavek Gallizzi, tras la derrota en Santiago del Estero frente a Quimsa.

Luego, se lamentó por la derrota inicial de la serie en el estadio del parque Mitre. “Teníamos que hacernos más fuertes en casa y no se nos dio. Es algo que ya nos pasó con Atenas y debemos corregirlo. De visitante jugamos como tenemos que jugar, con mucho coraje, manejando el ritmo del partido”.

“A Quimsa, en los pocos minutos que manejó el partido, le salieron mejor las cosas que a nosotros. Eso sumado a dos bombas del final que le dieron un respiro para quedarse con el juego”, agregó el pivote que el miércoles aportó 16 puntos y 11 rebotes.

A la hora de analizar toda la producción de Regatas a lo largo del Súper 20, relató: “Fuimos intermitentes, y no tuvimos una localía fuerte, perdimos muchos juegos en casa. Tenemos que corregir eso, buscar estar a la altura de las circunstancias y de las exigencias, como lo hicimos de visitante”.

Mientras que en lo individual, “me sentí muy bien. Victoriano me da mucha confianza, me hace sentir muy cómodo. El estilo de juego del equipo, también me hace muy bien. Ahora estoy dolido por esta derrota, así que es difícil hacer un balance mayor”.

Pensando en lo que viene, Regatas debutará en la Liga Nacional el jueves 6 de diciembre cuando reciba a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, analizó: “Jugando como jugamos en Santiago, también como lo hicimos frente a Atenas en Córdoba, van a ser más los partidos que vamos a ganar que perder. Tenemos que intentar mantener nuestro ritmo, ese tendría que ser nuestro objetivo para la Liga”.

Mientras que en lo personal, “voy a tratar de hacer lo mismo que en el Súper 20, aportar lo que el equipo necesite, sumar para seguir ganando en confianza, que la perdí en los últimos años”.

El plantel de Regatas Corrientes que regresó ayer de Santiago del Estero quedó licenciado hasta el lunes 26. Ese día volverá a los entrenamientos sin Paolo Quinteros y Javier Saiz, que se sumarán a la Selección argentina para disputar las eliminatorias mundialistas.