La Municipalidad realiza charlas y talleres contra la violencia de género

Con el objetivo de concientizar y acompañar a mujeres víctimas de violencia, la Municipalidad de Corrientes desarrolla un ciclo de charlas-talleres sobre la temática en diferentes delegaciones y Centros Integradores Comunitarios (CIC) comunales. Esta actividad se realiza en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

Las charlas, dictadas por especialistas, son coordinadas por la Dirección General de Género y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano municipal. Los encuentros -que cuentan con una gran convocatoria de vecinos- ya se realizaron en las delegaciones de los barrios Pirayuí y Santa María; y continuaron este jueves en el CIC del Anahí.

“A través de estos encuentros queremos que las vecinas sepan que existen diferentes tipos de violencia, no solo la física, y que también tengan en cuenta que el municipio cuenta con una Dirección General de Género y Diversidad que está al servicio para escucharlas y contenerlas”, destacó la titular del área, Analía Cosarinsky.

“En esta Dirección General -ubicada en Catamarca 771- contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales como abogados, psicólogos y trabajadores sociales, para asesorar gratuitamente a las mujeres que son víctimas de violencia”, resaltó la funcionaria.

Cosarinsky agregó además que todos los miércoles, de 9 a 11, en la sede municipal se reúne un grupo de autoayuda para las mujeres que estén atravesando por situaciones de violencia.



DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes se habían rebelado contra el régimen dictatorial de Rafael Trujillo en República Dominicana. En reconocimiento a la valentía de dichas mujeres y en la defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En 1993, la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí se definió esta problemática como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. La Asamblea reconoció además que era necesario “un compromiso de todos los Estados y de la comunidad internacional en general” para eliminar estos tipos de violencia.



PRÓXIMOS ENCUENTROS

En el marco de este ciclo de charla-taller, los próximos serán: el lunes 26, a las 17, en la delegación del barrio Laguna Seca (Pitágoras y Susini); el martes 27, a las 19, en la delegación del Pirayuí (Cuba al 5900); el miércoles 28, a las 17, en el San Benito (Alberdi y Madariaga); el jueves 29, a las 17, en el Bañado Norte (Guido Spano 2455); mientras que los encuentros culminarán el viernes 30, a las 10, en la delegación del Galván (Díaz de Vivar 2411).