Asociación planteó la nulidad de la audiencia pública por el aumento del boleto que está judicializado

En respuesta a una presentación, la Justicia ordenó la suspensión del aumento del boleto del transporte urbano de Paso de los Libres y la realización de una audiencia pública a fin de que los usuarios puedan expresarse tal como lo establece la ley.

El citado espacio de participación se habilitó ayer a las 11 en el salón de actos de la Municipalidad. Allí estuvieron el secretario de Gobierno, el representante de la empresa concesionaria del servicio y algunos pobladores en carácter de oyentes.

Pero sólo hizo uso de la palabra en nombre de quienes usan el transporte, la Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia. Precisamente, la entidad planteó la nulidad de la audiencia pública en base a dos argumentos.

Con respecto a estos, de acuerdo con lo manifestado a El Litoral, una de las objeciones se basó en que el que el expediente administrativo sobre el aumento del costo del pasaje del transporte urbano no estuvo disponible en la mesa de entradas.

Y el otro cuestionamiento fue que hasta el martes a las 11.30, el formulario para inscribirse en la audiencia pública no estaba disponible. A causa de eso, comentaron que la Asociación de Usuarios y Consumidores recién se pudo anotar el miércoles.

“Pero como no tuvieron acceso al expediente, tampoco podían tener información oficial sobre el o los fundamentos del aumento de la tarifa del transporte urbano. Por lo tanto, directamente plantearon la nulidad de la audiencia considerando que no se respetó el debido proceso que existe para estos casos”, sostuvieron.

Justicia

Cabe recordar que la mencionada audiencia pública objetada por la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes es parte de una medida que una magistrada estableció en respuesta a una presentación judicial realizada por el abogado Augusto Leguiza. El letrado no sólo objetó el aumento otorgado a través de una resolución, sino también la ordenanza por la que el Concejo facultó a fijar el costo del boleto sin una previa consulta al legislativo municipal. “Considero que es una delegación indebida”, planteó Leguiza en diálogo con El Litoral. Haciendo referencia a cuáles son las cuestiones de fondo sobre las que deberá expedirse la Justicia.

Teniendo en cuenta que eso todavía está pendiente de resolución, el costo del boleto del transporte urbano sigue siendo de $11 y no de $15, como semanas atrás había establecido el Ejecutivo.