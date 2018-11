Avanzan con las sanciones e intensifican los controles laborales, luego del paro de colectivos

Luego del levantamiento de la medida de fuerza, que paralizó la ciudad por seis días provocando serios inconvenientes a los usuarios, desde la Comuna avanzarán con las sanciones por incumplimiento del pliego de licitación, mientras que desde la Subsecretaría de Trabajo avanzan con las intimaciones por las irregularidades denunciadas por los trabajadores.

Mientras los autoconvocados de Ersa denuncian nuevas irregularidades y se muestran unidos en la lucha.

En cuanto a las sanciones que se aplicarán contra las firmas que prestan el servicio de transporte público de pasajeros tras el paro general y la reducción de servicio que provocó inconvenientes a los usuarios, El Litoral consultó al secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana Jorge Sladeck quien indicó que “nosotros estamos avanzando con las sanciones pecuniarias que corresponde a todas las instancias donde no se cumplió con lo establecido en los pliegos de licitación”.

Respecto a las sanciones en las cuales se está avanzando dijo que “se consideró la primera noche del miércoles pasado, donde todas las unidades finalizaron la prestación a las 22, modalidad que prosiguió durante los siguientes días, jornadas en las cuales se produjo al mismo tiempo, el paro total de la empresa Ersa”.

Además cabe recordar que de acuerdo a lo informado por la Comuna ya se realizó la notificación de las sanciones por los 10 días de reducción de servicio y cuando se colocaron carteles en las unidades contra la quita de subsidios.

Regularización laboral

Tras el compromiso asumido por la Subsecretaría de Trabajo de velar por la fuente laboral de cada uno de los choferes autoconvocados e intimar a que se regularicen varios aspectos que van en detrimento a las condiciones laborales actuales, el subsecretario de Trabajo, Jorge Rivolta, dijo a El Litoral que “si bien el conflicto ya terminó y en consecuencia se levantó la medida de fuerza, contamos con varios expedientes iniciados por la Unión de Tranviarios del Automotor (UTA) con anterioridad al paro y a raíz de la paralización del servicio provocado, según el criterio de los trabajadores, ante irregularidades en el pago y otros aspectos laborales se iniciaron otros tantos, como lo referente a los recibos de sueldo, que todavía estamos en el plazo de cinco días otorgado” y agregó que “hemos realizado además la intimación sobre la bancarización de los trabajadores”.

Mientras que en cuanto a lo gremial, dijo que “el hecho de sentirse o no representados es una cuestión subjetiva, en este caso la ley le da representación obligatoria a la UTA y para disputarla deben ganar las elecciones o formar un gremio, pero este es un trámite que nos excede y debe tramitarse en Nación”.

“Cualquier trabajador puede hacer un reclamo individual, pero no se puede pretender un reclamo colectivo, si no se tiene representación gremial”.

Reclamos

Desde el sector de los trabajadores autoconvocados y que formaron parte de la medida de fuerza informaron a El Litoral que “desde el empresariado disminuyeron dos unidades por línea, lo que provoca que vayan más cargadas, disminuya la frecuencia y no podamos cumplir con los horarios establecidos”.

“Además prometieron que no habría represalias y ahora los choferes que no están blanqueados, dejaron de formar parte del diagrama del servicio que se organiza por día y en consecuencia no están trabajando. “Antes cobrábamos por los días trabajados, pero ahora no sabemos cómo lo haremos. Pero al no incluirnos, no trabajamos y en consecuencia no cobraremos”, dijo uno de los trabajadores excluidos.

Sobre las intimaciones que podrían provocar despidos, indicaron que “están siendo respondidas y ya asciende a 100 aproximadamente”.

Por último, sobre lo gremial advirtieron que “solicitaremos al Concejo Directivo Nacional que avancen en la normalización”.