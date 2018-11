Boca Unidos lo dio vuelta en Palpalá y se aseguró el primer puesto

Rubén Poletti

Palpalá (Jujuy)

Enviado especial

Boca Unidos logró en Jujuy lo que vino a buscar: quedarse con los tres puntos y asegurarse el primer puesto de la Zona 4 del Torneo Federal A 2018-2019. Anoche, por la decimoquinta fecha de la primera etapa del certamen, dio vuelta un resultado adverso para ganarle finalmente por 2 a 1 a Altos Hornos Zapla y regresar a Corrientes con una amplia sonrisa.

Los dirigidos por Carlos Mayor no la pasaron bien en varios tramos del juego. Cometieron, como nunca, muchos errores defensivos, pero entre la falta de puntería de los futbolistas locales y otra gran actuación de Alejandro Medina, el Aurirrojo pudo mantenerse siempre en partido.

Una equivocación de Carniello originó la primera llegada del equipo merengue. El líbero buscó salir jugando con Ricardone, interceptando Pascuttini el balón en la medialuna, quien dejó en el camino al rafaelino para ingresar al área. En su camino se interpuso Abraham, que se llevó el balón y eligió definir suave contra el palo derecho, donde llegó el arquero Medina para enviar la pelota al tiro de esquina.

El córner fue parcialmente rechazado por la defensa aurirroja, yendo Maciel a buscar el balón con el brazo arriba. Tiro libre que el árbitro Montero sancionó y que, luego de mucha conversación por la distancia en la barrera, Navalón clavó la pelota en el ángulo superior izquierdo para poner el 1 a 0.

Luego de unos minutos de desconcierto, Boca Unidos contestó con una perfecta asistencia de Núñez, quien se retrasó a buscar una pelota en mitad de cancha y metió un pase entre líneas para Fabro que se internó en el área, pero se demoró en rematar y cuando lo hizo, Villanueva se interpuso para mandar la pelota al córner.

La mejoría de la visita se tradujo en dominio, con buena llegada por las bandas, aunque le faltó precisión en la descarga para sus delanteros.

Tras unos diez minutos de asedio, volvió a llegar con peligro Zapla. Navalón arrancó una jugada por derecha y, en segundos, apareció para recibir por izquierda, donde dejó en el camino a Ricardone y Carniello para enfrentar mano a mano a Medina, que tapó el remate del mediocampista.

Enseguida, Carniello dudó de salir a buscar un balón que quedó suelto y lo rescató Abraham para encarar al defensor, dejándolo en el camino con un autopase y definiendo ante la salida de Medina, yéndose la pelota apenas ancha, salvándose nuevamente Boca Unidos.

Sobre el final del primer tiempo, volvió a la carga el conjunto correntino. Un error de Santillán obligó a su arquero a salir presuroso para anticipar a Fabro, pero Sánchez, en lugar de rechazar, siguió con la pelota pretendiendo dejar en el camino a Niz, quien le robó el balón y ensayó un centro que Santillán echó al córner, rehaciéndose de su error inicial.

Las dos últimas llegadas de la visita también fueron con pelotas aéreas. Un tiro de esquina de Mbombaj fue cabeceado por Carniello, envío recto que contuvo sin problemas Sánchez. Un minuto después, el ex UAI Urquiza lanzó un centro que Núñez anticipó por el primer palo, pero la pelota se perdió por arriba del travesaño.

La vuelta de los vestuarios no fue la mejor para los correntinos quienes, apenas reanudado el juego, sufrieron un susto. Un remate “mordido” tras el rebote de una pelota parada le quedó a Méndez, cuyo débil remate de zurda tapó abajo contra el palo derecho Medina.

La igualdad llegó en una jugada en la que intervino Núñez, quien terminó poniéndole el broche. El “Negro” la bajó de cabeza para Fabro, quien abrió a la izquierda en dirección a Mbombaj, que levantó la cabeza y lanzó un centro al primer palo que fue a buscar el delantero, que se anticipó a la salida de Sánchez para poner el 1 a 1.

El local volvió a estar cerca de anotar, cuando Navalón –de lo mejor del partido junto con Núñez y Medina– realizó un tiro libre que Abraham anticipó con el taco, pero Medina, con mano cambiada, salvó a su valla enviando el balón al tiro de esquina.

Cuando Mayor hizo ingresar a Leani por Fabro, para armar línea de cuatro, y luego a Larrazábal por Cáceres, para oxigenar la delantera, llegó el segundo gol del equipo de la ribera. Santillán se resbaló y perdió una pelota en defensa que recuperó la visita. Niz echó un centro pasado que Mbombaj, ingresando por el segundo palo, hizo descansar en la red luego de un frentazo que se metió arriba, junto al ángulo superior derecho, sin que pueda hacer nada el arquero Sánchez.

En los últimos minutos, Zapla fue por el empate, pero Boca Unidos se mostró firme y buscó mantener en los últimos segundos la pelota en ataque para terminar festejando los tres puntos, que le aseguraron el primer lugar en el grupo.