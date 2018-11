Garaví: por balances adeudados y recortes de fondos, iniciaron juicio político al intendente

El Concejo Deliberante de Garaví resolvió iniciar el proceso de juicio político contra el intendente Erasmo Chukel, por presuntas anomalías en la administración de los fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La comisión investigadora ya realizó tres pedidos de informes a tres instituciones: IPS, Ioscor y el Juzgado de Instrucción de Santo Tomé. Asimismo, manifestaron que llevarían el caso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El enjuiciamiento tiene su origen en una denuncia que presentó el ex jefe comunal y actual concejal Luis Alvez, contra el intendente que en diciembre del año pasado inició su segunda gestión en la Municipalidad de Garaví.

Sobre los fundamentos de su presentación, el citado edil explicó que “desde marzo del 2015 no presenta los balances, por lo que no sabemos cómo usó los recursos que ingresaron a las arcas municipales”. Pero además, “a partir de este año en el que hay una nueva viceintendenta que preside el Concejo, directamente manda el dinero en efectivo correspondiente a la dieta de cada concejal y al sueldo de la secretaria, pero no lo necesario para internet y otro tipo de gastos de funcionamiento que tiene el cuerpo deliberativo. Considerando que nos corresponde el 4%”, agregó Alvez en diálogo con El Litoral. Al mismo tiempo agregó que “a esas cuestiones se suma que en el Juzgado de Santo Tomé hay dos causas abiertas contra él, una referida precisamente a unas facturas adulteradas que encontramos en el balance de febrero del 2015 y otra, sobre otro presunto delito”.

Explicaciones

A fin de que Chukel diera su versión de los hechos sobre las denuncias planteadas por el concejal, fue convocado a una sesión especial el pasado viernes. Sin embargo, los argumentos esgrimidos por el Jefe comunal fueron considerados insuficientes por los concejales que, finalmente el último martes, decidieron avanzar con el juicio político. Y en este contexto conformaron la comisión investigadora.

“Responsabilizó a un contador (Hugo Insausti) por la falta de presentación de rendiciones. Justificación que para nosotros no es válida”, añadieron desde el cuerpo deliberativo local.

En este sentido, el citado profesional manifestó a Digitalsantotome que durante la primera gestión de Chukel, se desempeñó como auditor externo. Pero aseguró que ese rol sólo lo cumplió durante algunos meses.

“De golpe y porrazo dejó de mandar la documentación, consecuentemente yo le llamo por teléfono y le pregunto qué íbamos a hacer porque ya pasaba mucho tiempo y no me daba los papeles para auditar, a lo que él me responde que espere que él me iba a llamar cuando tuviera disponible alguna tarea para mí, pero pasó el tiempo y nunca me llamó”, explicó Insausti al citado medio.

Aquella desvinculación, el contador estimó que se debió a que precisamente él realizó varias objeciones a las rendiciones efectuadas por el Ejecutivo.

Informes

Con respecto a los pasos a seguir en el proceso de juicio, indicaron a este diario que Alvez quedó excluido de la comisión investigadora porque es el denunciante. Por lo que sólo participan sus otros dos pares, quienes el último miércoles ya realizaron tres pedidos de informes dirigidos al IPS, Ioscor y al Juzgado de Instrucción de Santo Tomé.

En tanto, la próxima semana continuarán avanzando con el proceso y definirán qué otras medidas adoptarán.

A su vez, según comentaron a este diario, las presuntas anomalías en la administración de los recursos comunales serían elevadas también al Superior Tribunal de Justicia (STJ).