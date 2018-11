Ingresó el presupuesto, pero se trataría en 2019: incluye un crédito por $7.000 millones

El Gobierno provincial remitió finalmente ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración provincial correspondiente al ejercicio 2019. El expediente será analizado recién el próximo año, ya que no se convocará a sesiones extraordinarias. Se prevén recursos por $68 mil millones y un crédito por $7.000 millones para obras de infraestructura.

En el expediente se anuncian $3.591.395.078 de presupuesto anual para el Poder Judicial, cuando la Justicia había requerido una suma de $4.659.513.535. Es decir, una diferencia cercana a los $1.200 millones.

El Poder Legislativo, en tanto, tendrá recursos por $1.302.422.169.

En tanto, en el artículo 16 se establece que el “Ejecutivo podrá deducir del monto total bruto de los recursos provenientes del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, la suma diaria de $17.699.254,72 o el monto que fije el Gobierno nacional a fin de garantizar y mantener el financiamiento del sistema educativo que fijara la Ley Nacional N° 26.075, reiterándose el cumplimiento de sus objetivos”.

En tanto, según se establece en el artículo 9, el total de la planta de empleados permanentes será de 51.273 y la totalidad de trabajadores temporarios alcanzará 13.539.

El primer análisis, debate y tratamiento, que de acuerdo a las señales del sector legislativo y del Ejecutivo Provincial, se concretaría el año venidero en el periodo ordinario de sesiones que se inicia en marzo.

Según el Gobierno, el proyecto fue elaborado en línea con las Políticas de Estado a partir de un esquema presupuestario acorde a las pautas nacionales, en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno -Ley N° 24728- según las cuales se proyecta en el país una caída del Producto Bruto Interno del 0,5 por ciento para el año entrante y una variación porcentual de la inflación promedio anual del orden del 34,8 por ciento y un tipo de cambio de 40,1 pesos de dólares estadounidense.

De esta manera, el Ejecutivo consigna que el diseño presupuestario 2019, contempla todas las variables económicas existentes y previstas, en el país, para el próximo año.

“Es importante contemplar que seguramente las reformas estructurales que se instrumenten tendrán su impacto en el plano presupuestario tanto de la Nación como de las Provincias”, alertó el Gobierno.

“Es el primer presupuesto hecho por nosotros. Este cálculo de ingreso presupuestario es de $68.000 millones. Vamos a tener variantes en un año muy justo. Pedimos la posibilidad de endeudamiento de $7 mil millones”, precisó Gustavo Valdés.

“Pedimos tener ese endeudamiento ante la posibilidad de algún inconveniente. Teníamos $5 mil millones de los cuáles solo gastamos $300.000”, dijo.

“Estamos hablando con todos los otros poderes. Tuvimos conversaciones institucionales donde proyectamos hacia delante las necesidades en general. Eso es con el Poder Judicial y también con el Legislativo, para tener equilibrio presupuestario en los tres poderes”, analizó

Se destaca en este proyecto presupuestario un hecho fundamental, como ser la proyección que a años futuros incluyó el Estado nacional en el marco de los grandes acuerdos logrados entre Nación y provincias, como es la devolución gradual del 15 por ciento, retenido durante 20 años a las jurisdicciones provinciales, para financiar a la Administración de Seguridad Social -Anses- a los porcentajes ya reintegrados en los años 2016, 2017, 2018, se sumará otro 3 por ciento, durante el ejercicio 2019, que se traducirá en alrededor de $3.920 millones para la Provincia. Esto tiene impacto no solo en la Provincia sino en los municipios que reciben el porcentaje correspondiente de esos fondos.

El presupuesto, asimismo, expone que tras diez años de vigencia, fue eliminado por decisión nacional el Fondo Federal Solidario, -Fondo Sojero- por lo que las provincias este año no recibirán transferencias por este concepto, de ahí que teniendo en cuenta que la inversión pública tiene una relevancia fundamental en esta propuesta, se ha incrementado en más de un 200 por ciento el aporte provincial destinado a obras respecto del 2018, atenuando con ello la eliminación del Fondo Federal Solidario.

Se remarca de todos modos que en este nuevo periodo se ha concretado en materia de financiamiento directo la apertura generada por Nación, el acceso directo a créditos a través de organismos nacionales e internacionales. Antes negada a la Provincia de Corrientes a pesar de contar con un perfil inmejorable en el plano fiscal y financiero.