Sarmiento y For Ever repartieron puntos en el clásico chaqueño

El clásico de la decimoquinta fecha se disputó anoche en el estadio Centenario de la ciudad de Resistencia. El local Sarmiento y su tradicional adversario, Chaco For Ever, empataron 1 a 1 y se repartieron los puntos en juego.

El delantero David Romero a los 10 minutos le dio la ventaja inicial al Negro, pero el Decano se lo empató a los 24, también de la etapa inicial, con gol del mediocampista goyano Angel Piz.

A los 8 minutos del segundo tiempo, la visita perdió al marcador central Damián Jara, por expulsión y, a partir de allí, el dominio fue de Sarmiento, que empujó a su oponente contra el arco defendido por Gastón Canuto.

El dueño de casa dispuso de un par de opciones muy claras para llevarse los tres puntos, pero Canuto respondió con seguridad sellando el empate final.

En Salta, en el estadio Padre Martearena, también hubo igualdad entre el local Juventud Antoniana y Crucero del Norte de Misiones, 1 a 1.

Leonardo Marinucci abrió el marcador para el Colectivero a los 21 minutos del primer tiempo. Cuando ya no había tiempo para más, a los 44 del complemento, Leandro Zárate decretó el reparto de puntos.

En Formosa se juega hoy

La fecha se completa esta mañana con el duelo que sostendrán el local San Martín y Gimnasia y Tiro de Salta.

El juego debía disputarse ayer por la tarde, pero se reprogramó debido a la gran cantidad de agua caída en Formosa.

Arrancará a las 9 con referato de José Sandoval de Concordia, Entre Ríos.