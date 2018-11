Zanzottera: “Se verá un San Martín diferente”

La Súper Copa de la Liga Nacional de Básquetbol se definirá mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de los protagonistas será San Martín de Corrientes, que no llega de la mejor forma, reconoció uno de los integrantes de su plantel, Tomás Zanzottera.

“La verdad es que no llegamos con la mejor preparación, pero por suerte una base estable del equipo viene trabajando, sumando muchos entrenamientos porque desde el final del Súper 20 hemos tenido poco tiempo para ponernos bien físicamente y recuperarnos de algunas lesiones”, sostuvo el escolta del Rojinegro.

Luego de quedar afuera en el Súper 20 frente a Regatas, San Martín puso a punto a Jeremiah Wood y recibió a Michael Hicks y a Junior Peralta (ficha U23), aunque licenció a Lee Roberts.

“Se verá a un San Martín diferente, más largo, con mayor rotación y eso va a ayudar a que la intensidad suba. En el Súper 20 había momentos en los que tenías que regular un poco o no poder jugar con la intensidad al máximo porque tenías que tener cuidado con las faltas. Con dos jugadores por posición, con Wood y con Lee en ta zona pintada, vamos a ser un equipo peligroso”, sentenció en declaraciones realizadas a La Red Deportiva.

La Súper Copa estará en juego mañana desde las 19.30 cuando en cancha de Ferro Carril Oeste de Buenos Aires, San Martín, campeón del Súper 20 de 2017, enfrente a San Lorenzo, ganador de la Liga Nacional 2017-2018.

“El equipo va tomando forma y vamos a dejar todo para ganar esa final que es a un partido y si uno tiene una buena noche y juega bien, puede ganar”, afirmó.

El plantel de San Martín emprendió anoche, en micro, el viaje hacia la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. En las últimas horas llegó al país el ala pivote Roberts que mañana estará a disposición del cuerpo técnico Rojinegro.

Para la final de mañana, que comenzará a las 19.30, se estableció que la entrada general tendrá un costo de $200 y la platea saldrá $400.