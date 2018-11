La Conmebol quiere reprogramar la Superfinal y Boca pidió suspenderla

"No están dadas las condiciones para jugar la final porque los dos equipos no están en igualdad", aseguró el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez y de esta manera confirmó que el River-Boca que definirá la Copa Libertadores no se disputará este domingo a las 17 como se informó ayer tras la suspensión.

De todas formas, el mandamás del fútbol sudamericano afirmó que el encuentro será reprogramado y el trofeo se definirá en la cancha. Todavía no hay fecha programada y las cuestiones referentes a la nueva fecha se definirá el martes en Luque, Paraguay.

Sin embargo, el "Xeneize" sostiene que no están dadas las condiciones para disputar la Superfinal de la Copa Libertadores y pidió que se apliquen las sanciones correspondientes previstas en el Artículo 18.