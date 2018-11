“Mientras el cuerpo me dé para jugar lo haré”, remarcó el arquero

Rubén Poletti

Palpalá (Jujuy)

Enviado especial

Alejandro Medina es el rey del arco de esta primera fase del Torneo Federal A 2018-2019. Al ritmo de Boca Unidos, que hace añicos todas las estadísticas fecha tras fecha, el arquero es una de las figuras destacadas del equipo que se aseguró el Nº 1 de la Zona 4 del certamen tras la victoria en su visita a Altos Hornos Zapla.

“Estoy contento, porque vinimos a buscar esto, lo conseguimos, y ahora a pensar que faltan dos partidos más para jugar, para terminar de la mejor manera y después descansar al final de la primera etapa del campeonato”, indicó Medina al finalizar el partido en Palpalá.

El arquero destacó: “Vinimos hasta aquí convencidos de lo que queríamos. Partido a partido lo podemos llevar a cabo, saliendo de situaciones adversas, como nos tocó esta vez, así que tratando de disfrutar, aunque pensando también que hay que seguir trabajando”.

Desde el partido en Salta, ante Gimnasia y Tiro, que Medina viene arrastrando una lesión, pero eso no le impidió jugar el partido decisivo frente a Sarmiento, y cinco días más tarde en Jujuy ante Altos Hornos.

“La verdad que termino ahí”, en alusión a lo justo que llega al final de cada encuentro por la lesión. “Todavía tengo la distensión en el cuádriceps de la pierna, pero trato de estar, no me quiero bajar. Seguramente en estos días analizaremos todo y veremos si se descansa o se sigue jugando. Por ahora no me impide hacerlo, y eso es importante”, subrayó.

Al respecto, agregó: “Me trajeron para jugar, para que el equipo logre objetivos, y siempre que el cuerpo me dé para poder estar dentro de la cancha lo haré”.

Acerca del andar del equipo en este comienzo del certamen, Medina dijo: “Acá hay un grupo que se ha comprometido con la necesidad del club de salir de esta situación en la que se encuentra y estamos por el buen camino. Todavía no hemos cumplido con el objetivo principal, pero sí con el primero que era clasificar para lo que viene, que va a ser lo más difícil”.

Como en la primera rueda en Corrientes, Zapla fue un rival complicado para Boca Unidos, que por momentos no la pasó bien en el partido. El equipo de Palpalá se puso al frente en el resultado con un gran tiro libre de Navalón, que se metió en el ángulo superior izquierdo, aunque el palo era responsabilidad del arquero.

“Quizás con un error mío ellos se encontraron con la ventaja en el partido; pero este es un equipo que cuenta con hombres, con jugadores de experiencia y eso es lo más importante”, refirió.

Para Medina, “es difícil sostener lo que venimos proponiendo durante noventa minutos, ya que el rival también juega. Hemos sido durante toda esta fase un equipo sólido, compacto, con jugadores de buen pie, que han intentado poner la pelota en el piso en cualquier cancha. Y si bien se pasa por algunos momentos complicados, lo bueno es que sabemos reponernos”.

El arquero tuvo cuatro o cinco intervenciones destacadas en la noche del viernes, que privaron al rival de convertir. “Uno trata siempre de responder, y sabemos que estamos en una delgada línea en la que si cometemos un error es gol, así que contento por el presente, pero pensando también en lo que viene”, finalizó Medina.